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10 آلاف ساعة تدريبية بـ"تعليم الأفلاج" لتوطين التدريب في المدارس

خلال العام الماضي.. واستهدفت المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين

نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في قسم التدريب والابتعاث، العام الدراسي الماضي، أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية؛ من أجل توطين التدريب بالمدارس، والوصول برسالة التدريب إلى كل معلم في مدرسته.

وتم إعداد الحقيبة التدريبية وتدريب المدربين عليها، ومن ثم تدريب المعلمين المرشحين من قبل قائد المدرسة، بعدها ينقل المعلم هذه الخبرات لزملائه المعلمين، ويقوم بتدريبهم داخل المدرسة، واستهدفت البرامج التي تم تنفيذها المشرفين التربويين بالإدارة وقادة المدارس ومعلمي المحافظة.

وقال مدير قسم التدريب التربوي والابتعاث بـ"تعليم الأفلاج" عبدالعزيز المحيميد إن قسم التدريب التربوي نفّذ وفق الخطة التدريبية للعام الدراسي الماضي أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية، استهدفت المشرفين وقادة المدارس والمعلمين؛ لتأهيل الكوادر التربوية وتوطين التدريب في المدارس.

وأضاف "المحيميد" أن البرامج المنفذة شملت دورات تدريبية وورش العمل وغيرها من البرامج التربوية الأخرى، مشيراً إلى أن هناك دورات خارج الخطة تم تنفيذها من بعض الأقسام بالإدارة بعد التنسيق مع قسم التدريب التربوي.

وتابع: نفّذ قسم التدريب والابتعاث مطلع هذا العام عدة برامج تدريبية تضمّنت تطبيق التطوير المهني للمعلمين والمشرفين التربويين، وبرنامج المعلم الجديد، وبرنامج دمج مهارات التفكير في التعليم، وبرنامج التخطيط للتدريس لمعلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم، وبرنامج التطوير المهني لقادة المدارس الجدد.

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10 آلاف ساعة تدريبية بـ"تعليم الأفلاج" لتوطين التدريب في المدارس
سبق

نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في قسم التدريب والابتعاث، العام الدراسي الماضي، أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية؛ من أجل توطين التدريب بالمدارس، والوصول برسالة التدريب إلى كل معلم في مدرسته.

وتم إعداد الحقيبة التدريبية وتدريب المدربين عليها، ومن ثم تدريب المعلمين المرشحين من قبل قائد المدرسة، بعدها ينقل المعلم هذه الخبرات لزملائه المعلمين، ويقوم بتدريبهم داخل المدرسة، واستهدفت البرامج التي تم تنفيذها المشرفين التربويين بالإدارة وقادة المدارس ومعلمي المحافظة.

وقال مدير قسم التدريب التربوي والابتعاث بـ"تعليم الأفلاج" عبدالعزيز المحيميد إن قسم التدريب التربوي نفّذ وفق الخطة التدريبية للعام الدراسي الماضي أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية، استهدفت المشرفين وقادة المدارس والمعلمين؛ لتأهيل الكوادر التربوية وتوطين التدريب في المدارس.

وأضاف "المحيميد" أن البرامج المنفذة شملت دورات تدريبية وورش العمل وغيرها من البرامج التربوية الأخرى، مشيراً إلى أن هناك دورات خارج الخطة تم تنفيذها من بعض الأقسام بالإدارة بعد التنسيق مع قسم التدريب التربوي.

وتابع: نفّذ قسم التدريب والابتعاث مطلع هذا العام عدة برامج تدريبية تضمّنت تطبيق التطوير المهني للمعلمين والمشرفين التربويين، وبرنامج المعلم الجديد، وبرنامج دمج مهارات التفكير في التعليم، وبرنامج التخطيط للتدريس لمعلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم، وبرنامج التطوير المهني لقادة المدارس الجدد.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:16 PM

10 آلاف ساعة تدريبية بـ"تعليم الأفلاج" لتوطين التدريب في المدارس

خلال العام الماضي.. واستهدفت المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نفّذت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في قسم التدريب والابتعاث، العام الدراسي الماضي، أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية؛ من أجل توطين التدريب بالمدارس، والوصول برسالة التدريب إلى كل معلم في مدرسته.

وتم إعداد الحقيبة التدريبية وتدريب المدربين عليها، ومن ثم تدريب المعلمين المرشحين من قبل قائد المدرسة، بعدها ينقل المعلم هذه الخبرات لزملائه المعلمين، ويقوم بتدريبهم داخل المدرسة، واستهدفت البرامج التي تم تنفيذها المشرفين التربويين بالإدارة وقادة المدارس ومعلمي المحافظة.

وقال مدير قسم التدريب التربوي والابتعاث بـ"تعليم الأفلاج" عبدالعزيز المحيميد إن قسم التدريب التربوي نفّذ وفق الخطة التدريبية للعام الدراسي الماضي أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية، استهدفت المشرفين وقادة المدارس والمعلمين؛ لتأهيل الكوادر التربوية وتوطين التدريب في المدارس.

وأضاف "المحيميد" أن البرامج المنفذة شملت دورات تدريبية وورش العمل وغيرها من البرامج التربوية الأخرى، مشيراً إلى أن هناك دورات خارج الخطة تم تنفيذها من بعض الأقسام بالإدارة بعد التنسيق مع قسم التدريب التربوي.

وتابع: نفّذ قسم التدريب والابتعاث مطلع هذا العام عدة برامج تدريبية تضمّنت تطبيق التطوير المهني للمعلمين والمشرفين التربويين، وبرنامج المعلم الجديد، وبرنامج دمج مهارات التفكير في التعليم، وبرنامج التخطيط للتدريس لمعلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم، وبرنامج التطوير المهني لقادة المدارس الجدد.

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