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6  آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان يؤدون اختباراتهم

غاشم وقف على كافة استعدادات اللجان الأكاديمية والفنية والإدارية

يؤدي أكثر 6 طالب وطالبة من طلاب التعليم عن بعد بجامعة جازان اختباراتهم للفصل الدراسي الأول

1437/1438هـ والذي انطلق عصر اليوم السبت 9/4/1438هـ بعد أن أنهت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني كافة خططها استعداداً لاستقبالهم في مقر الجامعة الرئيسي للطلاب ومراكز الاختبارات في صامطة والدرب والداير للطالبات.


وتفقد عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم قاعات الاختبارات وتهيئتها لاستقبال الطلاب مع بدء الفترة الأولى للاختبارات ووقف على كافة استعدادات اللجان الأكاديمية والفنية والإدارية. 


وأوضح الدكتور غاشم أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة جازان تنتهج أفضل الطرق لإيصال العملية التعليمية من خلال تطبيق أحدث وسائل التعلم الإلكتروني المتبعة في أفضل الجامعات العالمية، وتنقسم إلى نظام إدارة التعليم الإلكتروني ونظام إدارة المحتوى الإلكتروني.


وبين الدكتور غاشم أن تجربة جامعة جازان عريقة في التعليم عن بعد وذلك بانتهاجها لأحدث الوسائل العلمية التي تعمل على تطويرها باستمرار، حيث إن نظام JUMP هو من الأنظمة الحديثة في عملية التعليم حيث يسهل على الطالب تحميله على أجهزة الجوال والكمبيوتر ويخول الطالب لدراسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمادة العلمية، ومن بينها حضور المحاضرات الافتراضية والمناقشات والاختبارات القصيرة والاختبارات النصفية بالإضافة إلى العديد من المزايا.


وثمن الدكتور غاشم حرص ومتابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي ودعمهم اللامحدود للعمادة ولكافة الأعمال التي من شأنها الإسهام في خدمة الطلاب والطالبات وتذليل كافة الصعاب أمامهم. 
 

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6  آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان يؤدون اختباراتهم
سبق

يؤدي أكثر 6 طالب وطالبة من طلاب التعليم عن بعد بجامعة جازان اختباراتهم للفصل الدراسي الأول

1437/1438هـ والذي انطلق عصر اليوم السبت 9/4/1438هـ بعد أن أنهت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني كافة خططها استعداداً لاستقبالهم في مقر الجامعة الرئيسي للطلاب ومراكز الاختبارات في صامطة والدرب والداير للطالبات.


وتفقد عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم قاعات الاختبارات وتهيئتها لاستقبال الطلاب مع بدء الفترة الأولى للاختبارات ووقف على كافة استعدادات اللجان الأكاديمية والفنية والإدارية. 


وأوضح الدكتور غاشم أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة جازان تنتهج أفضل الطرق لإيصال العملية التعليمية من خلال تطبيق أحدث وسائل التعلم الإلكتروني المتبعة في أفضل الجامعات العالمية، وتنقسم إلى نظام إدارة التعليم الإلكتروني ونظام إدارة المحتوى الإلكتروني.


وبين الدكتور غاشم أن تجربة جامعة جازان عريقة في التعليم عن بعد وذلك بانتهاجها لأحدث الوسائل العلمية التي تعمل على تطويرها باستمرار، حيث إن نظام JUMP هو من الأنظمة الحديثة في عملية التعليم حيث يسهل على الطالب تحميله على أجهزة الجوال والكمبيوتر ويخول الطالب لدراسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمادة العلمية، ومن بينها حضور المحاضرات الافتراضية والمناقشات والاختبارات القصيرة والاختبارات النصفية بالإضافة إلى العديد من المزايا.


وثمن الدكتور غاشم حرص ومتابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي ودعمهم اللامحدود للعمادة ولكافة الأعمال التي من شأنها الإسهام في خدمة الطلاب والطالبات وتذليل كافة الصعاب أمامهم. 
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
07:16 PM
غاشم وقف على كافة استعدادات اللجان الأكاديمية والفنية والإدارية

6  آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان يؤدون اختباراتهم

A A A
فهد كاملي - جازان
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1,144

يؤدي أكثر 6 طالب وطالبة من طلاب التعليم عن بعد بجامعة جازان اختباراتهم للفصل الدراسي الأول

1437/1438هـ والذي انطلق عصر اليوم السبت 9/4/1438هـ بعد أن أنهت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني كافة خططها استعداداً لاستقبالهم في مقر الجامعة الرئيسي للطلاب ومراكز الاختبارات في صامطة والدرب والداير للطالبات.


وتفقد عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم قاعات الاختبارات وتهيئتها لاستقبال الطلاب مع بدء الفترة الأولى للاختبارات ووقف على كافة استعدادات اللجان الأكاديمية والفنية والإدارية. 


وأوضح الدكتور غاشم أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة جازان تنتهج أفضل الطرق لإيصال العملية التعليمية من خلال تطبيق أحدث وسائل التعلم الإلكتروني المتبعة في أفضل الجامعات العالمية، وتنقسم إلى نظام إدارة التعليم الإلكتروني ونظام إدارة المحتوى الإلكتروني.


وبين الدكتور غاشم أن تجربة جامعة جازان عريقة في التعليم عن بعد وذلك بانتهاجها لأحدث الوسائل العلمية التي تعمل على تطويرها باستمرار، حيث إن نظام JUMP هو من الأنظمة الحديثة في عملية التعليم حيث يسهل على الطالب تحميله على أجهزة الجوال والكمبيوتر ويخول الطالب لدراسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمادة العلمية، ومن بينها حضور المحاضرات الافتراضية والمناقشات والاختبارات القصيرة والاختبارات النصفية بالإضافة إلى العديد من المزايا.


وثمن الدكتور غاشم حرص ومتابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي ودعمهم اللامحدود للعمادة ولكافة الأعمال التي من شأنها الإسهام في خدمة الطلاب والطالبات وتذليل كافة الصعاب أمامهم. 
 

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