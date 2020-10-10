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آل الشيخ: أبارك للمصريين التأهل لمونديال كأس العالم

بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تأهل المنتخب المصري الشقيق إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونجو بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال آل الشيخ في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم ٢٠١٨م، ألف مبروك لأبناء مصر وبالتوفيق في المونديال.

وجاء تأهل المنتخب المصري إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 27 عاماً, ويعد ثاني منتخب عربي يتأهل إلى مونديال روسيا رسمياً بعد المنتخب السعودي.

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آل الشيخ: أبارك للمصريين التأهل لمونديال كأس العالم
سبق

بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تأهل المنتخب المصري الشقيق إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونجو بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال آل الشيخ في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم ٢٠١٨م، ألف مبروك لأبناء مصر وبالتوفيق في المونديال.

وجاء تأهل المنتخب المصري إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 27 عاماً, ويعد ثاني منتخب عربي يتأهل إلى مونديال روسيا رسمياً بعد المنتخب السعودي.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
10:38 PM

آل الشيخ: أبارك للمصريين التأهل لمونديال كأس العالم

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تأهل المنتخب المصري الشقيق إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونجو بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال آل الشيخ في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم ٢٠١٨م، ألف مبروك لأبناء مصر وبالتوفيق في المونديال.

وجاء تأهل المنتخب المصري إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 27 عاماً, ويعد ثاني منتخب عربي يتأهل إلى مونديال روسيا رسمياً بعد المنتخب السعودي.

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