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آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بنجران

‏‫صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتكليف الأستاذ سعيد آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.


من جهته قدم سعيد آل جبار شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة نائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على هذه الثقة، وسأل الله أن يجعله وزملاءه على قدر حسن ظن ولاة الأمر ومسؤولي المؤسسة بهم.


وقال آل جبار: لا يفوتني شكر زملائي منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الذين كانوا ولازالوا رهان سبق لكل قائد، وإنني أتطلع معهم بمشيئة الله لتحقيق النقاط المشتركة بين رؤية المملكة 2030 وبين إستراتيجية التحول الوطني للمؤسسة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من توجه الدولة لتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، والمضي قدماً بالتوسع في التدريب التقني والمهني بالمنطقة ليكون منسوبونا مساهمين وبفاعلية في تحقيق هذه الرؤية المباركة.


وقد وجه آل جبار شكره وتقديره لمنسوبي وقيادات الوحدات التدريبية بمنطقة نجران الذين تظافرت جهودهم للعمل قدماً لتحقيق مراحل خطة التحول الوطني ٢٠ / ٢٠ التي تسعى فيها المؤسسة لتحقيق الرؤية العامة المباركة ٢٠٣٠، مهيباً بالجميع العمل الجاد وبروح الفريق الواحد في المرحلة المقبلة وتخطي كافة الصعوبات لتكون مخرجات التدريب التقني والمهني بنجران ذات جودة وكفاءة عالية ترتقي إلى ثقة وتطلعات وطموحات ولاة الأمر والوطن والمواطن.
 
 

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آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بنجران
سبق

‏‫صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتكليف الأستاذ سعيد آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.


من جهته قدم سعيد آل جبار شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة نائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على هذه الثقة، وسأل الله أن يجعله وزملاءه على قدر حسن ظن ولاة الأمر ومسؤولي المؤسسة بهم.


وقال آل جبار: لا يفوتني شكر زملائي منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الذين كانوا ولازالوا رهان سبق لكل قائد، وإنني أتطلع معهم بمشيئة الله لتحقيق النقاط المشتركة بين رؤية المملكة 2030 وبين إستراتيجية التحول الوطني للمؤسسة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من توجه الدولة لتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، والمضي قدماً بالتوسع في التدريب التقني والمهني بالمنطقة ليكون منسوبونا مساهمين وبفاعلية في تحقيق هذه الرؤية المباركة.


وقد وجه آل جبار شكره وتقديره لمنسوبي وقيادات الوحدات التدريبية بمنطقة نجران الذين تظافرت جهودهم للعمل قدماً لتحقيق مراحل خطة التحول الوطني ٢٠ / ٢٠ التي تسعى فيها المؤسسة لتحقيق الرؤية العامة المباركة ٢٠٣٠، مهيباً بالجميع العمل الجاد وبروح الفريق الواحد في المرحلة المقبلة وتخطي كافة الصعوبات لتكون مخرجات التدريب التقني والمهني بنجران ذات جودة وكفاءة عالية ترتقي إلى ثقة وتطلعات وطموحات ولاة الأمر والوطن والمواطن.
 
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:22 PM

آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏‫صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، بتكليف الأستاذ سعيد آل جبار مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.


من جهته قدم سعيد آل جبار شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة نائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على هذه الثقة، وسأل الله أن يجعله وزملاءه على قدر حسن ظن ولاة الأمر ومسؤولي المؤسسة بهم.


وقال آل جبار: لا يفوتني شكر زملائي منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الذين كانوا ولازالوا رهان سبق لكل قائد، وإنني أتطلع معهم بمشيئة الله لتحقيق النقاط المشتركة بين رؤية المملكة 2030 وبين إستراتيجية التحول الوطني للمؤسسة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من توجه الدولة لتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، والمضي قدماً بالتوسع في التدريب التقني والمهني بالمنطقة ليكون منسوبونا مساهمين وبفاعلية في تحقيق هذه الرؤية المباركة.


وقد وجه آل جبار شكره وتقديره لمنسوبي وقيادات الوحدات التدريبية بمنطقة نجران الذين تظافرت جهودهم للعمل قدماً لتحقيق مراحل خطة التحول الوطني ٢٠ / ٢٠ التي تسعى فيها المؤسسة لتحقيق الرؤية العامة المباركة ٢٠٣٠، مهيباً بالجميع العمل الجاد وبروح الفريق الواحد في المرحلة المقبلة وتخطي كافة الصعوبات لتكون مخرجات التدريب التقني والمهني بنجران ذات جودة وكفاءة عالية ترتقي إلى ثقة وتطلعات وطموحات ولاة الأمر والوطن والمواطن.
 
 

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