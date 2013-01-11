"آل حطمان" إلى رتبة "رائد"

قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.
قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.
قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.