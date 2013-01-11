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"آل حطمان" إلى رتبة "رائد"

قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

 

"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.

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"آل حطمان" إلى رتبة "رائد"
سبق

قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

 

"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:45 PM

"آل حطمان" إلى رتبة "رائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرياض "العميدُ سعود الطريفي" -وبحضور مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية "العقيد محمد ضيف الله العتيبي"-؛ "الرائدَ حامد بن صالح آل حطمان"؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

 

"سبق" تبارك لـ"الرائد حامد آل حطمان" وتتمنى له مزيد التوفيق.

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