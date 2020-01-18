النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل خلوفة": 12 مليون ريال لتطوير المنطقة المركزية بالنماص

​تشمل تحسين وتطوير شوارع وسط المحافظة والمرافق المحيطة بها

 شرعت بلدية محافظة النماص في تنظيم أولي للمنطقة المركزية التي تشمل المرحلة الأولى وسط المحافظة بتحسين وتطوير الشوارع والمرافق المحيطة بها.

 

أوضح ذلك لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة النماص "يحيى محمد خلوفة"، مبيناً أن البلدية لديها خطط تطويرية وفق مراحل زمنية بدأ بالمنطقة المركزية، التي تشمل شارع أبو بكر الصديق، وتوحيد مسار طريق الملك فيصل، وخصص 12 مليون ريال لهذه المرحلة، وتشمل الرصف والإنارة والسفلتة والتشجير؛ حيث روعي في المشروع وسائل السلامة المرورية واعتماد أربعة مداخل ومخارج لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناق المروري أثناء المواسم.

 

وأضاف "آل خلوفة" أن المشروع لا يزال قائماً وطور التنفيذ، تليها مشاريع تطويرية أخرى تتناسب مع المحافظة ومكانتها الطبيعية والسياحية.

 

وفي نهاية حديثه شكر "آل خلوفة" محافظ النماص "عبدالله عائض العجيري"؛ لدعمه وحرصه المستمر مع البلدية في التطوير والتنمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل خلوفة": 12 مليون ريال لتطوير المنطقة المركزية بالنماص
سبق

 شرعت بلدية محافظة النماص في تنظيم أولي للمنطقة المركزية التي تشمل المرحلة الأولى وسط المحافظة بتحسين وتطوير الشوارع والمرافق المحيطة بها.

 

أوضح ذلك لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة النماص "يحيى محمد خلوفة"، مبيناً أن البلدية لديها خطط تطويرية وفق مراحل زمنية بدأ بالمنطقة المركزية، التي تشمل شارع أبو بكر الصديق، وتوحيد مسار طريق الملك فيصل، وخصص 12 مليون ريال لهذه المرحلة، وتشمل الرصف والإنارة والسفلتة والتشجير؛ حيث روعي في المشروع وسائل السلامة المرورية واعتماد أربعة مداخل ومخارج لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناق المروري أثناء المواسم.

 

وأضاف "آل خلوفة" أن المشروع لا يزال قائماً وطور التنفيذ، تليها مشاريع تطويرية أخرى تتناسب مع المحافظة ومكانتها الطبيعية والسياحية.

 

وفي نهاية حديثه شكر "آل خلوفة" محافظ النماص "عبدالله عائض العجيري"؛ لدعمه وحرصه المستمر مع البلدية في التطوير والتنمية.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
07:23 PM
​تشمل تحسين وتطوير شوارع وسط المحافظة والمرافق المحيطة بها

"آل خلوفة": 12 مليون ريال لتطوير المنطقة المركزية بالنماص

A A A
ظافر الشهري - النماص
1
1,520

 شرعت بلدية محافظة النماص في تنظيم أولي للمنطقة المركزية التي تشمل المرحلة الأولى وسط المحافظة بتحسين وتطوير الشوارع والمرافق المحيطة بها.

 

أوضح ذلك لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة النماص "يحيى محمد خلوفة"، مبيناً أن البلدية لديها خطط تطويرية وفق مراحل زمنية بدأ بالمنطقة المركزية، التي تشمل شارع أبو بكر الصديق، وتوحيد مسار طريق الملك فيصل، وخصص 12 مليون ريال لهذه المرحلة، وتشمل الرصف والإنارة والسفلتة والتشجير؛ حيث روعي في المشروع وسائل السلامة المرورية واعتماد أربعة مداخل ومخارج لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناق المروري أثناء المواسم.

 

وأضاف "آل خلوفة" أن المشروع لا يزال قائماً وطور التنفيذ، تليها مشاريع تطويرية أخرى تتناسب مع المحافظة ومكانتها الطبيعية والسياحية.

 

وفي نهاية حديثه شكر "آل خلوفة" محافظ النماص "عبدالله عائض العجيري"؛ لدعمه وحرصه المستمر مع البلدية في التطوير والتنمية.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة