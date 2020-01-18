"آل خلوفة": 12 مليون ريال لتطوير المنطقة المركزية بالنماص

​تشمل تحسين وتطوير شوارع وسط المحافظة والمرافق المحيطة بها

شرعت بلدية محافظة النماص في تنظيم أولي للمنطقة المركزية التي تشمل المرحلة الأولى وسط المحافظة بتحسين وتطوير الشوارع والمرافق المحيطة بها.

أوضح ذلك لـ"سبق" رئيس بلدية محافظة النماص "يحيى محمد خلوفة"، مبيناً أن البلدية لديها خطط تطويرية وفق مراحل زمنية بدأ بالمنطقة المركزية، التي تشمل شارع أبو بكر الصديق، وتوحيد مسار طريق الملك فيصل، وخصص 12 مليون ريال لهذه المرحلة، وتشمل الرصف والإنارة والسفلتة والتشجير؛ حيث روعي في المشروع وسائل السلامة المرورية واعتماد أربعة مداخل ومخارج لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناق المروري أثناء المواسم.

وأضاف "آل خلوفة" أن المشروع لا يزال قائماً وطور التنفيذ، تليها مشاريع تطويرية أخرى تتناسب مع المحافظة ومكانتها الطبيعية والسياحية.

وفي نهاية حديثه شكر "آل خلوفة" محافظ النماص "عبدالله عائض العجيري"؛ لدعمه وحرصه المستمر مع البلدية في التطوير والتنمية.