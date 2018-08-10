احتفل العميد "مبارك بن محمد آل سلطان" بزواج إبنه "محمد" على كريمة "علي بن محمد عسيري"، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء بمنطقة عسير.
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"آل سلطان" يحتفل بزواج نجله بعسير
احتفل العميد "مبارك بن محمد آل سلطان" بزواج إبنه "محمد" على كريمة "علي بن محمد عسيري"، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء بمنطقة عسير.
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"آل سلطان" يحتفل بزواج نجله بعسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-08
احتفل العميد "مبارك بن محمد آل سلطان" بزواج إبنه "محمد" على كريمة "علي بن محمد عسيري"، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء بمنطقة عسير.
08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:03 PM
"آل سلطان" يحتفل بزواج نجله بعسير
احتفل العميد "مبارك بن محمد آل سلطان" بزواج إبنه "محمد" على كريمة "علي بن محمد عسيري"، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء بمنطقة عسير.
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