"آل صقر": مشروع البحر الأحمر نقله نوعية في الاقتصاد السعودي عالمياً

قال: سيسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر أن مشرع البحر الأحمر السياحي الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- يهدف إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة مما يدعم فرص النمو الاقتصادي للمملكة ويعزز من حضورها القوي على مستوى العالم لاسيما وأنها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي، مشيرا أن المشروع العملاق سيضع المملكة على خريطة السياحة العالمية الشاطئية والثقافية والسياحة الدينية والتراثية.

وأضاف آل صقر أن المكاسب والعوائد المرجوة من المشروع ستدفع من عجلة التقدم والنمو إلى الامام، ويستهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سنويا بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق آلاف من فرص العمل التي تقدر بنحو 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الشركات في المملكة بحاجة ماسة إلى تطوير خدماتها وموظفيها، خصوصاً شركات الحراسات الأمنية التي سيكون لها حضوراً مهماً في المشروع، وذلك تماشياً مع أهمية المشروع التي تتطلب جهداً عالياً في الأداء والجودة المقدمة، عبر تطوير وتدريب الموظفين وفق أعلى المستويات العالمية وأحدث البرامج التي تخدم العملاء، وتعطى انطباعا جيداً عن الموظف السعودي في أدائه للعمل وحرصه على التفاني في حماية المكتسبات الوطنية والأجنبية.

وأوضح آل صقر أن شركات الحراسات الأمنية بحاجة ماسة إلى تظافر الجهود في تطوير أداءها والتدريب العالي والتحول إلى التقنية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال الهام، مضيفاً أنه يجب أن يكون لها فرصة للمشاركة والمساهمة في مشروع البحر الأحمر من خلال عكس الصورة إلى الإيجابية واثبات وجودها، مع أهمية إعطاء الموظفين العاملين في القطاع الاطمئنان بالأمن الوظيفي، مطالباً بإعطائهم الصفة الأمنية لكي ينعكس ذلك على أداءهم وتسميتهم رجال أمن مدني بدلاً من حراس أمن وذلك من أجل كسب الثقة.

وختم عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية بأن المشروع يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد السياحة في المملكة، باعتباره رافدًا أساسيًا من روافد الاقتصاد ويمكّن من حصد عوائد مالية تضاف إلى الناتج المحلي، ويعكس الصورة الحقيقة عن المملكة بتميزها وتنوعها الفريد في عدد من المجالات التي لا توجد في مكان آخر.