"آل صقر": "ميزانية الدولة" سينعكس أداؤها على كافة الوزارات والهيئات

قال إنها اتسمت بـ"الشفافية" وحققت "تطلعات المواطنين"

أشاد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد من خير تحقيقاً لتطلعات ورغبات المواطنين في شتى المجالات.

ورفع "آل صقر" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-، على الدعم اللا محدود الذي يحظى به أبناء الوطن بشكل عام من مخصصات الميزانية.

وأكد أن الميزانية الجديدة تكشف حرص القيادة الرشيدة على أن تكون هذه الميزانية في مستوى تطلعات المواطنين وتحقق رغباتهم من مشروعات الخير والنماء لتتواصل المسيرة المباركة لهذه البلاد المعطاء.



وأضاف "آل صقر" أن هذه الميزانية تعكس مستوى التطور الشامل لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات وهي تحمل في طياتها الخير لتبشر بمستقبل زاهر للمواطنين، لافتاً إلى أنها ستنعكس بروافدها على مستويات الأداء على كافة الوزارات والهيئات والجهات الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل عام، مضيفاً أنها تأتي وفق خطط وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لنمو هذا الوطن من خلال الدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة.



وأشار إلى أن المشروعات التنموية التي تضمنتها الميزانية الحالية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 كفيلة بالمساهمة في توفير كثير من الفرص الوظيفية التي ستؤمِّن الحياة الكريمة لكل مواطن يبحث بجدية عن العمل، كما أن النطاق الجغرافي لخيرات هذه الميزانية قد شمل كافة مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها.

وأوضح أن الميزانية اتسمت بالشفافية من خلال الإفصاح عن مكوناتها، التي شملت عدة جوانب اقتصادية جاءت على مبادئ المحاسبة التي تشير إلى تحسين أداء القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي على موعد مع النمو، نتيجة وجود الحوافز التي تضمنتها الميزانية.