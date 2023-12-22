"آل عشوان" متحدثاً رسمياً لمستشفى وادي الدواسر

أصدر مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائي فهد بن محمد الممخور، قراراً إدارياً، يقضي بتكليف الأخصائي حسن بن محمد آل عشوان، متحدثاً رسمياً للمستشفى، إلى جانب منصبه مديراً لقطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.
وتضمّن التكليف، تقديمه للهيكل التنظيمي للإدارة، وأن يرتبط مباشرة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي.
أصدر مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائي فهد بن محمد الممخور، قراراً إدارياً، يقضي بتكليف الأخصائي حسن بن محمد آل عشوان، متحدثاً رسمياً للمستشفى، إلى جانب منصبه مديراً لقطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.
وتضمّن التكليف، تقديمه للهيكل التنظيمي للإدارة، وأن يرتبط مباشرة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي.
أصدر مدير مستشفى وادي الدواسر العام، الأخصائي فهد بن محمد الممخور، قراراً إدارياً، يقضي بتكليف الأخصائي حسن بن محمد آل عشوان، متحدثاً رسمياً للمستشفى، إلى جانب منصبه مديراً لقطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.
وتضمّن التكليف، تقديمه للهيكل التنظيمي للإدارة، وأن يرتبط مباشرة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي.