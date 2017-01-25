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"آل كركمان" يبحث احتياجات مدارس عسير للعام الدراسي المقبل

اطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق الفصل الثاني

ترأس مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أمس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1438/1439هــ، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية، ومديري مكاتب التعليم، وعدد من قادة المدارس .

كما اطلع " آل كركمان " على آخر الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني هذا العام في جميع القطاعات على مستوى المنطقة.

صرح أمين إدارات التعليم محمد بن ناصر أن المجتمعين بحثوا عدداً من المحاور شملت المباني وما يتعلق بأهليتها وتجهيزها لتكون بيئة مناسبة لاحتضان الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية، في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وتابع: ناقش المجتمعون المقررات وتوفير الكتب في موعدها المحدد قبل بداية العام، إضافة إلى صيانة المباني وفق الخطط المعدة لذلك، والانتهاء من تجهيزها في الوقت المحدد، والتأكيد على تأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات ومراكز مصادر التعلم.

 وأشار ناصر إلى أن الاجتماع ناقش المحاور المتعلقة بشؤون المعلمين لاسيما تسديد المدارس من المعلمين، واستعراض المدارس المحدثة، وآلية قبول الطلاب، إضافة إلى استعراض برامج الأمن والسلامة.

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"آل كركمان" يبحث احتياجات مدارس عسير للعام الدراسي المقبل
سبق

ترأس مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أمس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1438/1439هــ، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية، ومديري مكاتب التعليم، وعدد من قادة المدارس .

كما اطلع " آل كركمان " على آخر الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني هذا العام في جميع القطاعات على مستوى المنطقة.

صرح أمين إدارات التعليم محمد بن ناصر أن المجتمعين بحثوا عدداً من المحاور شملت المباني وما يتعلق بأهليتها وتجهيزها لتكون بيئة مناسبة لاحتضان الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية، في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وتابع: ناقش المجتمعون المقررات وتوفير الكتب في موعدها المحدد قبل بداية العام، إضافة إلى صيانة المباني وفق الخطط المعدة لذلك، والانتهاء من تجهيزها في الوقت المحدد، والتأكيد على تأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات ومراكز مصادر التعلم.

 وأشار ناصر إلى أن الاجتماع ناقش المحاور المتعلقة بشؤون المعلمين لاسيما تسديد المدارس من المعلمين، واستعراض المدارس المحدثة، وآلية قبول الطلاب، إضافة إلى استعراض برامج الأمن والسلامة.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:54 PM
اطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق الفصل الثاني

"آل كركمان" يبحث احتياجات مدارس عسير للعام الدراسي المقبل

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بندر آل عوض - عسير
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ترأس مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان أمس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1438/1439هــ، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية، ومديري مكاتب التعليم، وعدد من قادة المدارس .

كما اطلع " آل كركمان " على آخر الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني هذا العام في جميع القطاعات على مستوى المنطقة.

صرح أمين إدارات التعليم محمد بن ناصر أن المجتمعين بحثوا عدداً من المحاور شملت المباني وما يتعلق بأهليتها وتجهيزها لتكون بيئة مناسبة لاحتضان الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية، في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وتابع: ناقش المجتمعون المقررات وتوفير الكتب في موعدها المحدد قبل بداية العام، إضافة إلى صيانة المباني وفق الخطط المعدة لذلك، والانتهاء من تجهيزها في الوقت المحدد، والتأكيد على تأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات ومراكز مصادر التعلم.

 وأشار ناصر إلى أن الاجتماع ناقش المحاور المتعلقة بشؤون المعلمين لاسيما تسديد المدارس من المعلمين، واستعراض المدارس المحدثة، وآلية قبول الطلاب، إضافة إلى استعراض برامج الأمن والسلامة.

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