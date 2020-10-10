"آيات الفضائية" من ضمن باقات القنوات في فنادق مجموعة الحكير

مع توقيع اتفاقية بين المجموعتين

وقعت مجموعة الحكير لقطاع الغربية، بحضور نائب رئيسها التنفيذي بدر بن خالد الحكير، مع مجموعة آيات للإعلام القرآني، بمشاركة مديرها العام إمام جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بالرياض، الشيخ ناصر بن علي القطامي، اتفاقية بين المجموعتين في فندق الحمراء بمدينة جدة.

نصت الاتفاقية على أن تكون قناة آيات الفضائية من ضمن باقات القنوات التي تعرض في جميع فنادق مجموعة الحكير على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقال المدير العام لمجوعة آيات: إن هذه بادرة كريمة ومباركة من مجموعة الحكير.

وأضاف: تأتي تلك الاتفاقية من أجل تحقيق تعاون مثمر بين المجموعتين، وتعد تجسيداً لحرص المجموعة على نشر القرآن الكريم على أوسع نطاق ممكن.

يذكر أن مجموعة آيات وقفية متخصصة ومقرها الرياض، تأسست عام 1431هـ، وهي مؤسسة وقفية إعلامية قرآنية، ورسالتها تعميق صلة الناس بكتاب الله تعالى تلاوة واستماعاً وتدبراً واهتداءً عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.