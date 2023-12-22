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"آيكيا" تطالب زبائنها بعدم النوم ليلاً داخل متاجرها

بعد ضبط 10 "حفلات مبيت" خلال عام فقط

طالبت سلسلة متاجر "آيكيا" للأثاث زبائنها عدم قضاء الليل والنوم داخل المتاجر، وإن كان ذلك بغرض المرح، وذلك بعد أن تزايدت محاولات المراهقين للتسلل إلى المتاجر بعد انتهاء ساعات العمل.


ووفقاً لـ"سكاي نيوز" فقد ضبطت "آيكيا" 10 "حفلات مبيت" داخل متاجرها حول العالم، خلال هذا العام فقط، حيث بدأت هذه "المغامرات" في بلجيكا خلال الصيف الماضي، عندما اختبأ مراهقون داخل أحد الخزائن في المتجر بانتظار رحيل الموظفين، ثم التقطت كاميرات المراقبة صورهم وهم يقفزون على الأسرة، ويعبثون بمحتويات المحل.


فيما أمسك موظفو متجر آيكيا جونكوبينغ في السويد فتاتين في الـ 14 من عمرهما بعد أن أمضتا الليلة هناك، دون أن تتم ملاحقتهما قانونياً، إلا أن هذا لم يكن مصير مراهقتين أخريين تم الإمساك بهما داخل المتجر ليلاً في مالمو بالسويد، إذ تم اتهامهما بالتعدي على الأثاث.

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"آيكيا" تطالب زبائنها بعدم النوم ليلاً داخل متاجرها
سبق

طالبت سلسلة متاجر "آيكيا" للأثاث زبائنها عدم قضاء الليل والنوم داخل المتاجر، وإن كان ذلك بغرض المرح، وذلك بعد أن تزايدت محاولات المراهقين للتسلل إلى المتاجر بعد انتهاء ساعات العمل.


ووفقاً لـ"سكاي نيوز" فقد ضبطت "آيكيا" 10 "حفلات مبيت" داخل متاجرها حول العالم، خلال هذا العام فقط، حيث بدأت هذه "المغامرات" في بلجيكا خلال الصيف الماضي، عندما اختبأ مراهقون داخل أحد الخزائن في المتجر بانتظار رحيل الموظفين، ثم التقطت كاميرات المراقبة صورهم وهم يقفزون على الأسرة، ويعبثون بمحتويات المحل.


فيما أمسك موظفو متجر آيكيا جونكوبينغ في السويد فتاتين في الـ 14 من عمرهما بعد أن أمضتا الليلة هناك، دون أن تتم ملاحقتهما قانونياً، إلا أن هذا لم يكن مصير مراهقتين أخريين تم الإمساك بهما داخل المتجر ليلاً في مالمو بالسويد، إذ تم اتهامهما بالتعدي على الأثاث.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
07:42 PM
بعد ضبط 10 "حفلات مبيت" خلال عام فقط

"آيكيا" تطالب زبائنها بعدم النوم ليلاً داخل متاجرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت سلسلة متاجر "آيكيا" للأثاث زبائنها عدم قضاء الليل والنوم داخل المتاجر، وإن كان ذلك بغرض المرح، وذلك بعد أن تزايدت محاولات المراهقين للتسلل إلى المتاجر بعد انتهاء ساعات العمل.


ووفقاً لـ"سكاي نيوز" فقد ضبطت "آيكيا" 10 "حفلات مبيت" داخل متاجرها حول العالم، خلال هذا العام فقط، حيث بدأت هذه "المغامرات" في بلجيكا خلال الصيف الماضي، عندما اختبأ مراهقون داخل أحد الخزائن في المتجر بانتظار رحيل الموظفين، ثم التقطت كاميرات المراقبة صورهم وهم يقفزون على الأسرة، ويعبثون بمحتويات المحل.


فيما أمسك موظفو متجر آيكيا جونكوبينغ في السويد فتاتين في الـ 14 من عمرهما بعد أن أمضتا الليلة هناك، دون أن تتم ملاحقتهما قانونياً، إلا أن هذا لم يكن مصير مراهقتين أخريين تم الإمساك بهما داخل المتجر ليلاً في مالمو بالسويد، إذ تم اتهامهما بالتعدي على الأثاث.

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