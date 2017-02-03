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"أبل" تسجّل براءة اختراع لتحسين بطاريات ساعاتها الذكية

ستكون على شكل دائري وليس مستطيلاً كما هو معتاد

سجّلت شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة تخصُّ ساعتها الذكية "أبل ووتش"، والتي يمكن أن تحدث ثورة كبيرة في عالم الساعات الذكية بشكل عام.
 
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصّص، إلى أن براءة الاختراع الجديدة الخاصّة بشركة "أبل" تختصُّ بتحويل الحزام الخاص بساعتها الذكية "أبل ووتش" إلى بطارية مستديرة تلتف حول المعصم وتوفر الطاقة للجهاز.
 
وستضمن البطارية الجديدة مدد شحن أطول لها، سيعالج عيباً خطيراً كانت تعانيه "أبل ووتش" متعلقاً بنفاد بطاريتها بصورة سريعة.
 
ومن المتوقع أن تعمل بطارية "أبل ووتش" الجديدة لمدّد أكثر من 18 ساعة، كما كان معتاداً في النسخ السابقة، التي ظهر عدم قدرتها على إتمام تلك المدة بشكل كبير.

ويظهر من خلال براءة الاختراع التي سجّلتها "أبل"، أن ساعتها الذكية المرتقبة، ستكون دائرية الشكل، وستتخلى بتلك الطريقة عن الشكل المستطيل التقليدي، الذي اعتمدته الشركة لمدة طويلة.
 
كما أن تحويل البطارية لتصبح محل حزام الساعة التقليدي، سيسمح للشركة بإضافة المزيد من التقنيات إلى الساعة، وجعلها أكثر تطوراً وتقدماً من النسخ السابقة لها.
 
ولكن لم توضح "أبل" إذا ما كانت تلك البطارية ستكون الوحيدة، أم أنها مجرد بطارية احتياطية لإطالة عمر الساعة، خاصة أن التصميم الدائري معروفٌ بأنه يحوي دوماً بطارية داخله.


ورفضت "أبل" إعطاء أيَّ تفاصيل إضافية عن براءة الاختراع، وكيفية تضمينها في ساعتها الذكية، ولا المواصفات المتوقعة لـ "أبل ووتش" أو موعد عرضها للجمهور.

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"أبل" تسجّل براءة اختراع لتحسين بطاريات ساعاتها الذكية
سبق

سجّلت شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة تخصُّ ساعتها الذكية "أبل ووتش"، والتي يمكن أن تحدث ثورة كبيرة في عالم الساعات الذكية بشكل عام.
 
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصّص، إلى أن براءة الاختراع الجديدة الخاصّة بشركة "أبل" تختصُّ بتحويل الحزام الخاص بساعتها الذكية "أبل ووتش" إلى بطارية مستديرة تلتف حول المعصم وتوفر الطاقة للجهاز.
 
وستضمن البطارية الجديدة مدد شحن أطول لها، سيعالج عيباً خطيراً كانت تعانيه "أبل ووتش" متعلقاً بنفاد بطاريتها بصورة سريعة.
 
ومن المتوقع أن تعمل بطارية "أبل ووتش" الجديدة لمدّد أكثر من 18 ساعة، كما كان معتاداً في النسخ السابقة، التي ظهر عدم قدرتها على إتمام تلك المدة بشكل كبير.

ويظهر من خلال براءة الاختراع التي سجّلتها "أبل"، أن ساعتها الذكية المرتقبة، ستكون دائرية الشكل، وستتخلى بتلك الطريقة عن الشكل المستطيل التقليدي، الذي اعتمدته الشركة لمدة طويلة.
 
كما أن تحويل البطارية لتصبح محل حزام الساعة التقليدي، سيسمح للشركة بإضافة المزيد من التقنيات إلى الساعة، وجعلها أكثر تطوراً وتقدماً من النسخ السابقة لها.
 
ولكن لم توضح "أبل" إذا ما كانت تلك البطارية ستكون الوحيدة، أم أنها مجرد بطارية احتياطية لإطالة عمر الساعة، خاصة أن التصميم الدائري معروفٌ بأنه يحوي دوماً بطارية داخله.


ورفضت "أبل" إعطاء أيَّ تفاصيل إضافية عن براءة الاختراع، وكيفية تضمينها في ساعتها الذكية، ولا المواصفات المتوقعة لـ "أبل ووتش" أو موعد عرضها للجمهور.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
01:06 PM
ستكون على شكل دائري وليس مستطيلاً كما هو معتاد

"أبل" تسجّل براءة اختراع لتحسين بطاريات ساعاتها الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة تخصُّ ساعتها الذكية "أبل ووتش"، والتي يمكن أن تحدث ثورة كبيرة في عالم الساعات الذكية بشكل عام.
 
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصّص، إلى أن براءة الاختراع الجديدة الخاصّة بشركة "أبل" تختصُّ بتحويل الحزام الخاص بساعتها الذكية "أبل ووتش" إلى بطارية مستديرة تلتف حول المعصم وتوفر الطاقة للجهاز.
 
وستضمن البطارية الجديدة مدد شحن أطول لها، سيعالج عيباً خطيراً كانت تعانيه "أبل ووتش" متعلقاً بنفاد بطاريتها بصورة سريعة.
 
ومن المتوقع أن تعمل بطارية "أبل ووتش" الجديدة لمدّد أكثر من 18 ساعة، كما كان معتاداً في النسخ السابقة، التي ظهر عدم قدرتها على إتمام تلك المدة بشكل كبير.

ويظهر من خلال براءة الاختراع التي سجّلتها "أبل"، أن ساعتها الذكية المرتقبة، ستكون دائرية الشكل، وستتخلى بتلك الطريقة عن الشكل المستطيل التقليدي، الذي اعتمدته الشركة لمدة طويلة.
 
كما أن تحويل البطارية لتصبح محل حزام الساعة التقليدي، سيسمح للشركة بإضافة المزيد من التقنيات إلى الساعة، وجعلها أكثر تطوراً وتقدماً من النسخ السابقة لها.
 
ولكن لم توضح "أبل" إذا ما كانت تلك البطارية ستكون الوحيدة، أم أنها مجرد بطارية احتياطية لإطالة عمر الساعة، خاصة أن التصميم الدائري معروفٌ بأنه يحوي دوماً بطارية داخله.


ورفضت "أبل" إعطاء أيَّ تفاصيل إضافية عن براءة الاختراع، وكيفية تضمينها في ساعتها الذكية، ولا المواصفات المتوقعة لـ "أبل ووتش" أو موعد عرضها للجمهور.

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