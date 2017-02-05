أبها.. أب يقتل ابنه طعناً والجهات الأمنية تطيح به

نُقل للمستشفى ولكنه فارق الحياة متأثراً بالإصابات

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، اليوم، جريمة قتل راح ضحيتها طفل في الثانية عشرة من عمره تعرض لطعنات قاتلة بآلة حادة، داخل منزله في مدينة أبها.

ووفقا لمعلومات أولية ، وُجهت الاتهامات لوالده الذي قبضت عليه الجهات الأمنية.

الطفل نقل للمستشفى ولكنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، فيما لاتزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها.