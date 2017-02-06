"أبو ظبي" تحتضن 100 فنانة تشكيلية سعودية و1000 لوحة فنية

استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه "إشراقات سعودية" في دبي

برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالإمارات العربية المتحدة، وتنظيم مؤسسة ملك العويسي​​​ للوحات الفنية، أقيم معرض "إشراقات سعودية 2" في فندق لي رويال ميريديان أبوظبي، ضمن المبادرات الهادفة إلى إبراز الفن التشكيلي، وتشجيع المواهب الشابة والنسائية، خاصةً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتعريف بالإبداع الفني والثقافي للمرأة السعودية.

وافتتح المعرض الملحق الثقافي بالإمارات مساعد بن أحمد الجراح، والشيخ عبدالعزيز العويسي، وعدد من الدبلوماسيين والمهتمين بالفن، بمشاركة أكثر من 100 فنانة تشكيلية سعودية، وبأكثر من 1000 لوحة فنية عُرض فيها مختلف المدارس الفنية للمرأة السعودية، بما فيها الفن التشكيلي والتجريدي والسريالي والواقعي والانطباعي والتكعيبي، واستخدم فيها مختلف الخامات، مع حضور للوحات تشكيلية منفردة من الفنانات الكفيفات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحالات التوحد.

وأتاح المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور، المشاركة المجانية لجميع الفنانات السعوديات انطلاقًا من حرص مجموعة "إشراقات سعودية" على تقديم الدعم بكافة أشكاله للمرأة السعودية.

وخلال الافتتاح ألقى الطفل الموهوب "متعب بن عبدالعزيز الحضيف" قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور، كما شاركت الطفلة "أسماء الفايز"، سفيرة التفاؤل ومحاربة سرطان الدم، بجناح مميز ضم عددًا من اللوحات رسمها سعوديون مصابون بمرض سرطان الدم.

وأثنى الملحق الثقافي مساعد الجراح على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة الثقافات وراعية الفن والإبداع، بإقامة معارض "إشراقات سعودية"، مشيراً إلى مساندة الملحقية الثقافية في الإمارات بتكاملية دائمة للدعم المؤسسي والمجتمعي الملحوظ للفن التشكيلي النسائي السعودي؛ ما دفع المرأة السعودية إلى الارتقاء بموهبتها، وإثبات حضورها على الخريطة الثقافية العالمية وفق المعايير والقيم السعودية والعربية.

كما أثنت المشرفة العامة على مجموعة إشراقات سعودية للوحات الفنية، ملك العويسي، كون عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي المحطة الثانية لمعرض "إشراقات سعودية"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دبي خلال العام الماضي، والتي شكلت حافزًا لكشف المزيد من الفنانات السعوديات عن إبداعاتهن ورغبتهن في المشاركة بالمعرض.

وأشارت إلى خطط مجموعة "إشراقات سعودية" في تطويره إلى مؤتمر ثقافي ومهرجان للفن التشكيلي يعرض في عدة دول خليجية وعربية لبث روح التعايش وتلاقي الحضارات، ومد جسور التعاون الثقافي بين المملكة ومختلف دول العالم وفق رؤية وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت "العويسي": "واجبنا جميعًا إبراز نجاح المرأة السعودية حيث استطاعت إبراز إبداعات فريدة على المستوى المحلي والعالمي في ضوء العديد من التحديات، فالفن يبقى هو المرآة الحضارية للشعوب وبدعمه يتجلى الإبداع وتتميز الدول ونسعى لتبنّي الفنانات المبدعات وتنمية المخزون الثقافي من أجل الأجيال القادمة".

ويأتي تنظيم معرض "إشراقات سعودية" للمرة الثانية على التوالي نظرًا للإقبال الكبير والاهتمام الملحوظ الذي شهده المعرض خلال دورته الأولى التي أقيمت في دبي العام الماضي برعاية الملحقية الثقافية السعودية، وبمشاركة أكثر من 80 فنانة تشكيلية سعودية بـ840 لوحة فنية، ويعد الأول من نوعه على المستوى العالمي بحجم المشاركة؛ كونه يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف القطاعات في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو البداية لمعارض أخرى ستقام في دول خليجية وعربية.

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