النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

"أبو ظبي" تحتضن 100 فنانة تشكيلية سعودية و1000 لوحة فنية

استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه "إشراقات سعودية" في دبي

برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالإمارات العربية المتحدة، وتنظيم مؤسسة ملك العويسي​​​ للوحات الفنية، أقيم معرض "إشراقات سعودية 2" في فندق لي رويال ميريديان أبوظبي، ضمن المبادرات الهادفة إلى إبراز الفن التشكيلي، وتشجيع المواهب الشابة والنسائية، خاصةً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتعريف بالإبداع الفني والثقافي للمرأة السعودية.

 

وافتتح المعرض الملحق الثقافي بالإمارات مساعد بن أحمد الجراح، والشيخ عبدالعزيز العويسي، وعدد من الدبلوماسيين والمهتمين بالفن، بمشاركة أكثر من 100 فنانة تشكيلية سعودية، وبأكثر من 1000 لوحة فنية عُرض فيها مختلف المدارس الفنية للمرأة السعودية، بما فيها الفن التشكيلي والتجريدي والسريالي والواقعي والانطباعي والتكعيبي، واستخدم فيها مختلف الخامات، مع حضور للوحات تشكيلية منفردة من الفنانات الكفيفات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحالات التوحد.

 

وأتاح المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور، المشاركة المجانية لجميع الفنانات السعوديات انطلاقًا من حرص مجموعة "إشراقات سعودية" على تقديم  الدعم بكافة أشكاله للمرأة السعودية.

 

وخلال الافتتاح ألقى الطفل الموهوب "متعب بن عبدالعزيز الحضيف" قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور، كما شاركت الطفلة "أسماء الفايز"، سفيرة التفاؤل ومحاربة سرطان الدم، بجناح مميز ضم عددًا من اللوحات رسمها سعوديون مصابون بمرض سرطان الدم.

 

وأثنى الملحق الثقافي مساعد الجراح على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة الثقافات وراعية الفن والإبداع، بإقامة معارض "إشراقات سعودية"، مشيراً إلى مساندة الملحقية الثقافية في الإمارات بتكاملية دائمة للدعم المؤسسي والمجتمعي الملحوظ للفن التشكيلي النسائي السعودي؛ ما دفع المرأة السعودية إلى الارتقاء بموهبتها، وإثبات حضورها على الخريطة  الثقافية العالمية وفق المعايير والقيم السعودية والعربية.

 

كما أثنت المشرفة العامة على مجموعة إشراقات سعودية للوحات الفنية، ملك العويسي، كون عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي المحطة الثانية لمعرض "إشراقات سعودية"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دبي خلال العام الماضي، والتي شكلت حافزًا لكشف المزيد من الفنانات السعوديات عن إبداعاتهن ورغبتهن في المشاركة بالمعرض.

 

وأشارت إلى خطط مجموعة "إشراقات سعودية" في تطويره إلى مؤتمر ثقافي ومهرجان للفن التشكيلي يعرض في عدة دول خليجية وعربية لبث روح التعايش وتلاقي الحضارات، ومد جسور التعاون الثقافي بين المملكة ومختلف دول العالم وفق رؤية وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت "العويسي": "واجبنا جميعًا إبراز نجاح المرأة السعودية حيث استطاعت إبراز إبداعات فريدة على المستوى المحلي والعالمي في ضوء العديد من التحديات، فالفن يبقى هو المرآة الحضارية للشعوب وبدعمه يتجلى الإبداع وتتميز الدول ونسعى لتبنّي الفنانات المبدعات وتنمية المخزون الثقافي من أجل الأجيال القادمة".

 

ويأتي تنظيم معرض "إشراقات سعودية" للمرة الثانية على التوالي نظرًا للإقبال الكبير والاهتمام الملحوظ الذي شهده المعرض خلال دورته الأولى التي أقيمت في دبي العام الماضي برعاية الملحقية الثقافية السعودية، وبمشاركة أكثر من 80 فنانة تشكيلية سعودية بـ840 لوحة فنية، ويعد الأول من نوعه على المستوى العالمي بحجم المشاركة؛ كونه يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف القطاعات في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو البداية لمعارض أخرى ستقام في دول خليجية وعربية.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبو ظبي" تحتضن 100 فنانة تشكيلية سعودية و1000 لوحة فنية
سبق

برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالإمارات العربية المتحدة، وتنظيم مؤسسة ملك العويسي​​​ للوحات الفنية، أقيم معرض "إشراقات سعودية 2" في فندق لي رويال ميريديان أبوظبي، ضمن المبادرات الهادفة إلى إبراز الفن التشكيلي، وتشجيع المواهب الشابة والنسائية، خاصةً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتعريف بالإبداع الفني والثقافي للمرأة السعودية.

 

وافتتح المعرض الملحق الثقافي بالإمارات مساعد بن أحمد الجراح، والشيخ عبدالعزيز العويسي، وعدد من الدبلوماسيين والمهتمين بالفن، بمشاركة أكثر من 100 فنانة تشكيلية سعودية، وبأكثر من 1000 لوحة فنية عُرض فيها مختلف المدارس الفنية للمرأة السعودية، بما فيها الفن التشكيلي والتجريدي والسريالي والواقعي والانطباعي والتكعيبي، واستخدم فيها مختلف الخامات، مع حضور للوحات تشكيلية منفردة من الفنانات الكفيفات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحالات التوحد.

 

وأتاح المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور، المشاركة المجانية لجميع الفنانات السعوديات انطلاقًا من حرص مجموعة "إشراقات سعودية" على تقديم  الدعم بكافة أشكاله للمرأة السعودية.

 

وخلال الافتتاح ألقى الطفل الموهوب "متعب بن عبدالعزيز الحضيف" قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور، كما شاركت الطفلة "أسماء الفايز"، سفيرة التفاؤل ومحاربة سرطان الدم، بجناح مميز ضم عددًا من اللوحات رسمها سعوديون مصابون بمرض سرطان الدم.

 

وأثنى الملحق الثقافي مساعد الجراح على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة الثقافات وراعية الفن والإبداع، بإقامة معارض "إشراقات سعودية"، مشيراً إلى مساندة الملحقية الثقافية في الإمارات بتكاملية دائمة للدعم المؤسسي والمجتمعي الملحوظ للفن التشكيلي النسائي السعودي؛ ما دفع المرأة السعودية إلى الارتقاء بموهبتها، وإثبات حضورها على الخريطة  الثقافية العالمية وفق المعايير والقيم السعودية والعربية.

 

كما أثنت المشرفة العامة على مجموعة إشراقات سعودية للوحات الفنية، ملك العويسي، كون عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي المحطة الثانية لمعرض "إشراقات سعودية"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دبي خلال العام الماضي، والتي شكلت حافزًا لكشف المزيد من الفنانات السعوديات عن إبداعاتهن ورغبتهن في المشاركة بالمعرض.

 

وأشارت إلى خطط مجموعة "إشراقات سعودية" في تطويره إلى مؤتمر ثقافي ومهرجان للفن التشكيلي يعرض في عدة دول خليجية وعربية لبث روح التعايش وتلاقي الحضارات، ومد جسور التعاون الثقافي بين المملكة ومختلف دول العالم وفق رؤية وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت "العويسي": "واجبنا جميعًا إبراز نجاح المرأة السعودية حيث استطاعت إبراز إبداعات فريدة على المستوى المحلي والعالمي في ضوء العديد من التحديات، فالفن يبقى هو المرآة الحضارية للشعوب وبدعمه يتجلى الإبداع وتتميز الدول ونسعى لتبنّي الفنانات المبدعات وتنمية المخزون الثقافي من أجل الأجيال القادمة".

 

ويأتي تنظيم معرض "إشراقات سعودية" للمرة الثانية على التوالي نظرًا للإقبال الكبير والاهتمام الملحوظ الذي شهده المعرض خلال دورته الأولى التي أقيمت في دبي العام الماضي برعاية الملحقية الثقافية السعودية، وبمشاركة أكثر من 80 فنانة تشكيلية سعودية بـ840 لوحة فنية، ويعد الأول من نوعه على المستوى العالمي بحجم المشاركة؛ كونه يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف القطاعات في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو البداية لمعارض أخرى ستقام في دول خليجية وعربية.

 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
07:31 PM
استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه "إشراقات سعودية" في دبي

"أبو ظبي" تحتضن 100 فنانة تشكيلية سعودية و1000 لوحة فنية

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
5,049

برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالإمارات العربية المتحدة، وتنظيم مؤسسة ملك العويسي​​​ للوحات الفنية، أقيم معرض "إشراقات سعودية 2" في فندق لي رويال ميريديان أبوظبي، ضمن المبادرات الهادفة إلى إبراز الفن التشكيلي، وتشجيع المواهب الشابة والنسائية، خاصةً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتعريف بالإبداع الفني والثقافي للمرأة السعودية.

 

وافتتح المعرض الملحق الثقافي بالإمارات مساعد بن أحمد الجراح، والشيخ عبدالعزيز العويسي، وعدد من الدبلوماسيين والمهتمين بالفن، بمشاركة أكثر من 100 فنانة تشكيلية سعودية، وبأكثر من 1000 لوحة فنية عُرض فيها مختلف المدارس الفنية للمرأة السعودية، بما فيها الفن التشكيلي والتجريدي والسريالي والواقعي والانطباعي والتكعيبي، واستخدم فيها مختلف الخامات، مع حضور للوحات تشكيلية منفردة من الفنانات الكفيفات، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحالات التوحد.

 

وأتاح المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور، المشاركة المجانية لجميع الفنانات السعوديات انطلاقًا من حرص مجموعة "إشراقات سعودية" على تقديم  الدعم بكافة أشكاله للمرأة السعودية.

 

وخلال الافتتاح ألقى الطفل الموهوب "متعب بن عبدالعزيز الحضيف" قصيدة وطنية نالت إعجاب الحضور، كما شاركت الطفلة "أسماء الفايز"، سفيرة التفاؤل ومحاربة سرطان الدم، بجناح مميز ضم عددًا من اللوحات رسمها سعوديون مصابون بمرض سرطان الدم.

 

وأثنى الملحق الثقافي مساعد الجراح على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، حاضنة الثقافات وراعية الفن والإبداع، بإقامة معارض "إشراقات سعودية"، مشيراً إلى مساندة الملحقية الثقافية في الإمارات بتكاملية دائمة للدعم المؤسسي والمجتمعي الملحوظ للفن التشكيلي النسائي السعودي؛ ما دفع المرأة السعودية إلى الارتقاء بموهبتها، وإثبات حضورها على الخريطة  الثقافية العالمية وفق المعايير والقيم السعودية والعربية.

 

كما أثنت المشرفة العامة على مجموعة إشراقات سعودية للوحات الفنية، ملك العويسي، كون عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي المحطة الثانية لمعرض "إشراقات سعودية"، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دبي خلال العام الماضي، والتي شكلت حافزًا لكشف المزيد من الفنانات السعوديات عن إبداعاتهن ورغبتهن في المشاركة بالمعرض.

 

وأشارت إلى خطط مجموعة "إشراقات سعودية" في تطويره إلى مؤتمر ثقافي ومهرجان للفن التشكيلي يعرض في عدة دول خليجية وعربية لبث روح التعايش وتلاقي الحضارات، ومد جسور التعاون الثقافي بين المملكة ومختلف دول العالم وفق رؤية وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت "العويسي": "واجبنا جميعًا إبراز نجاح المرأة السعودية حيث استطاعت إبراز إبداعات فريدة على المستوى المحلي والعالمي في ضوء العديد من التحديات، فالفن يبقى هو المرآة الحضارية للشعوب وبدعمه يتجلى الإبداع وتتميز الدول ونسعى لتبنّي الفنانات المبدعات وتنمية المخزون الثقافي من أجل الأجيال القادمة".

 

ويأتي تنظيم معرض "إشراقات سعودية" للمرة الثانية على التوالي نظرًا للإقبال الكبير والاهتمام الملحوظ الذي شهده المعرض خلال دورته الأولى التي أقيمت في دبي العام الماضي برعاية الملحقية الثقافية السعودية، وبمشاركة أكثر من 80 فنانة تشكيلية سعودية بـ840 لوحة فنية، ويعد الأول من نوعه على المستوى العالمي بحجم المشاركة؛ كونه يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف القطاعات في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو البداية لمعارض أخرى ستقام في دول خليجية وعربية.

 

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,695
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة