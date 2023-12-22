استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.
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أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية
خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض
أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.