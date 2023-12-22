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أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية

خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض

استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
 
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية
سبق

استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
 
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية. 
 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:44 AM
خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض

أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
8,911

استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
 
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية. 
 

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