استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل
خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً
أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية
خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
خلال استقباله أمس بمقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض
أبو مازن يبحث مع الجبير التطورات على الساحات الفلسطينية والعربية والإقليمية
استقبل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، مساء أمس الأربعاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحتَيْن الإقليمية والعربية.