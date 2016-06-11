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أب مكلوم يناشد علاج 4 من أبنائه الْتهمهم الشلل الرعاشي

حرموا الحياة والعلاج وحالتهم تستدعي تدخلاً عاجلاً

يسكن أحد المواطنين، في منزل متواضع بمكة المكرمة، يظلّ تحت سقفه أربعة من الأبناء والبنات المعاقين الْتهم الشلل الرعاشي ثلاثة منهم، وبدأ ينهش عظام الرابع، حيث أصبحوا يعانون الإعاقة الحركية، ولم يتمكّن من إلحاقهم بمدارس التعليم؛ بسبب الإعاقة، ولضيق ذات اليد، حيث لا يملك من حطام الدينا سوى راتبه التقاعدي.

ويقول العم "ع. ع." الذي يسكن في حي عشوائي في بيت متواضع يحتاج أيضاً إلى ترميم وبعض الالتزامات التي لا يستطيع توفيرها: دَبّ مرض الشلل الرعاشي في ابني الأكبر (35 عاماً)، فأقعده على الفراش، وبعد مدة انتقل إلى ابنتي الوسطى (23 عاماً) فأقعدها، ثم انتقل إلى الصغرى (17 عاماً) عند بداية إدخالها للمدرسة، فأجبرها على البقاء مع أخويها معاقة، ولم تتمكّن من إكمال الدراسة.

وأردف الأب: بقي ابني الصغير (4 سنوات) الذي ظهرت الآن أعراض المرض عليه، ليلحق بإخوته الثلاثة، وليس لديّ إمكانية العلاج لهم؛ فعلاجهم يحتاج لمستشفيات متخصصة ومراكز طبية كبرى، وربما يحتاج إلى السفر للخارج، وأنا ظروفي صعبة ولا يعلمها إلا الله -عز وجل- وقد اضطررت للتقاعد المبكر لأقوم على رعايتهم في المنزل، وأشرف عليهم.

وتابع: حاصرتني الديون بسبب الالتزامات والمتطلبات المترتبة على رعايتهم وعلاجهم وتوفير مقاعد متحركة وغيرها، ولا أريد إلا من يمدّ يد العون لعلاجهم سواء داخل المملكة أو خارجها، وولاة الأمر لا يدّخرون وسعاً في مثل هذه الحالات وغيرها، وأهل الخير في وطننا كثر والحمد لله، فأملي في الله أن أجد من يساعدني في علاجهم في أي مستشفى أو مركز طبي.

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أب مكلوم يناشد علاج 4 من أبنائه الْتهمهم الشلل الرعاشي
سبق

يسكن أحد المواطنين، في منزل متواضع بمكة المكرمة، يظلّ تحت سقفه أربعة من الأبناء والبنات المعاقين الْتهم الشلل الرعاشي ثلاثة منهم، وبدأ ينهش عظام الرابع، حيث أصبحوا يعانون الإعاقة الحركية، ولم يتمكّن من إلحاقهم بمدارس التعليم؛ بسبب الإعاقة، ولضيق ذات اليد، حيث لا يملك من حطام الدينا سوى راتبه التقاعدي.

ويقول العم "ع. ع." الذي يسكن في حي عشوائي في بيت متواضع يحتاج أيضاً إلى ترميم وبعض الالتزامات التي لا يستطيع توفيرها: دَبّ مرض الشلل الرعاشي في ابني الأكبر (35 عاماً)، فأقعده على الفراش، وبعد مدة انتقل إلى ابنتي الوسطى (23 عاماً) فأقعدها، ثم انتقل إلى الصغرى (17 عاماً) عند بداية إدخالها للمدرسة، فأجبرها على البقاء مع أخويها معاقة، ولم تتمكّن من إكمال الدراسة.

وأردف الأب: بقي ابني الصغير (4 سنوات) الذي ظهرت الآن أعراض المرض عليه، ليلحق بإخوته الثلاثة، وليس لديّ إمكانية العلاج لهم؛ فعلاجهم يحتاج لمستشفيات متخصصة ومراكز طبية كبرى، وربما يحتاج إلى السفر للخارج، وأنا ظروفي صعبة ولا يعلمها إلا الله -عز وجل- وقد اضطررت للتقاعد المبكر لأقوم على رعايتهم في المنزل، وأشرف عليهم.

وتابع: حاصرتني الديون بسبب الالتزامات والمتطلبات المترتبة على رعايتهم وعلاجهم وتوفير مقاعد متحركة وغيرها، ولا أريد إلا من يمدّ يد العون لعلاجهم سواء داخل المملكة أو خارجها، وولاة الأمر لا يدّخرون وسعاً في مثل هذه الحالات وغيرها، وأهل الخير في وطننا كثر والحمد لله، فأملي في الله أن أجد من يساعدني في علاجهم في أي مستشفى أو مركز طبي.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:12 PM

أب مكلوم يناشد علاج 4 من أبنائه الْتهمهم الشلل الرعاشي

حرموا الحياة والعلاج وحالتهم تستدعي تدخلاً عاجلاً

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
21
18,341

يسكن أحد المواطنين، في منزل متواضع بمكة المكرمة، يظلّ تحت سقفه أربعة من الأبناء والبنات المعاقين الْتهم الشلل الرعاشي ثلاثة منهم، وبدأ ينهش عظام الرابع، حيث أصبحوا يعانون الإعاقة الحركية، ولم يتمكّن من إلحاقهم بمدارس التعليم؛ بسبب الإعاقة، ولضيق ذات اليد، حيث لا يملك من حطام الدينا سوى راتبه التقاعدي.

ويقول العم "ع. ع." الذي يسكن في حي عشوائي في بيت متواضع يحتاج أيضاً إلى ترميم وبعض الالتزامات التي لا يستطيع توفيرها: دَبّ مرض الشلل الرعاشي في ابني الأكبر (35 عاماً)، فأقعده على الفراش، وبعد مدة انتقل إلى ابنتي الوسطى (23 عاماً) فأقعدها، ثم انتقل إلى الصغرى (17 عاماً) عند بداية إدخالها للمدرسة، فأجبرها على البقاء مع أخويها معاقة، ولم تتمكّن من إكمال الدراسة.

وأردف الأب: بقي ابني الصغير (4 سنوات) الذي ظهرت الآن أعراض المرض عليه، ليلحق بإخوته الثلاثة، وليس لديّ إمكانية العلاج لهم؛ فعلاجهم يحتاج لمستشفيات متخصصة ومراكز طبية كبرى، وربما يحتاج إلى السفر للخارج، وأنا ظروفي صعبة ولا يعلمها إلا الله -عز وجل- وقد اضطررت للتقاعد المبكر لأقوم على رعايتهم في المنزل، وأشرف عليهم.

وتابع: حاصرتني الديون بسبب الالتزامات والمتطلبات المترتبة على رعايتهم وعلاجهم وتوفير مقاعد متحركة وغيرها، ولا أريد إلا من يمدّ يد العون لعلاجهم سواء داخل المملكة أو خارجها، وولاة الأمر لا يدّخرون وسعاً في مثل هذه الحالات وغيرها، وأهل الخير في وطننا كثر والحمد لله، فأملي في الله أن أجد من يساعدني في علاجهم في أي مستشفى أو مركز طبي.

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