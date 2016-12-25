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أحد حلفاء ترامب مخاطباً ميشيل أوباما: عودي للتسكع مع غوريلات أفريقيا

تعرض كارل بالادينو - الرئيس المشارك لحملة دونالد ترامب في نيويورك - لانتقادات واسعة بسبب الإدلاء بتصريحات عنصرية عن ميشيل أوباما وتمنيه الوفاة للرئيس أوباما.

 

ووفق شبكة  CNN تحدث  كارل عن ميشيل أوباما قائلاً إن عليها العودة إلى أفريقيا للتسكع مع الغوريلات، في  تعليق عنصري دون أي شك "وفق مراسل cnn"  hg`d rhg، كما أنه تمنى الموت للرئيس أوباما عن طريق مرض جنون البقر.

 

يذكر أن  كارل كان رئيساً مشاركاً لحملة ترامب في نيويورك، كما أنه كان في دائرة ترامب حديثاً، فقد تمت رؤيته وهو يغادر برج ترامب هذا الشهر بعد مقابلته للرئيس المنتخب.

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أحد حلفاء ترامب مخاطباً ميشيل أوباما: عودي للتسكع مع غوريلات أفريقيا
سبق

تعرض كارل بالادينو - الرئيس المشارك لحملة دونالد ترامب في نيويورك - لانتقادات واسعة بسبب الإدلاء بتصريحات عنصرية عن ميشيل أوباما وتمنيه الوفاة للرئيس أوباما.

 

ووفق شبكة  CNN تحدث  كارل عن ميشيل أوباما قائلاً إن عليها العودة إلى أفريقيا للتسكع مع الغوريلات، في  تعليق عنصري دون أي شك "وفق مراسل cnn"  hg`d rhg، كما أنه تمنى الموت للرئيس أوباما عن طريق مرض جنون البقر.

 

يذكر أن  كارل كان رئيساً مشاركاً لحملة ترامب في نيويورك، كما أنه كان في دائرة ترامب حديثاً، فقد تمت رؤيته وهو يغادر برج ترامب هذا الشهر بعد مقابلته للرئيس المنتخب.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
03:35 PM

أحد حلفاء ترامب مخاطباً ميشيل أوباما: عودي للتسكع مع غوريلات أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض كارل بالادينو - الرئيس المشارك لحملة دونالد ترامب في نيويورك - لانتقادات واسعة بسبب الإدلاء بتصريحات عنصرية عن ميشيل أوباما وتمنيه الوفاة للرئيس أوباما.

 

ووفق شبكة  CNN تحدث  كارل عن ميشيل أوباما قائلاً إن عليها العودة إلى أفريقيا للتسكع مع الغوريلات، في  تعليق عنصري دون أي شك "وفق مراسل cnn"  hg`d rhg، كما أنه تمنى الموت للرئيس أوباما عن طريق مرض جنون البقر.

 

يذكر أن  كارل كان رئيساً مشاركاً لحملة ترامب في نيويورك، كما أنه كان في دائرة ترامب حديثاً، فقد تمت رؤيته وهو يغادر برج ترامب هذا الشهر بعد مقابلته للرئيس المنتخب.

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