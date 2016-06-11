أحد يجدد عقد مدربه .. ومعسكر القاهرة يُجهزه للدوري

أعلن مجلس إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي عن تمديد تعاقده مع المدرب عبد الوهاب ناصر ليقود الفريق الأول في الموسم المقبل 2017 – 2018.

وكان "ناصر" قد تولى قيادة أحد قبل أربع سنوات ونجح في الصعود بالفريق من الدرجة الثانية إلى الأولى ثم إلى دوري جميل.

وقاد "ناصر" الذي يحمل رخصة التدريب الدولية "برو" الفريق الأحدي لاحتلال وصافة جدول دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وفي سياق آخر يوجد عبد الوهاب ناصر في البرازيل من أجل البحث عن لاعبين للتعاقد معهم في الصيف الجاري لتدعيم صفوف الفريق الأحدي.

ومن جهة أخرى تقرر خوض الفريق الأول لمعسكر إعدادي في القاهرة عقب عيد الفطر المبارك.