أحد يُحلق بصدارة دوري الأولى بهدفين في مرمى العروبة
حلق فريق أحد الأول لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على ضيفه العروبة بثنائية في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة وشملت إقامة ثلاث مباريات، حيث كسب القيصومة ضيفه العدالة ٤-٢ وتغلب الحزم على نجران ٢-٠ وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة على النحو التالي:
أحد يُحلق بصدارة دوري الأولى بهدفين في مرمى العروبة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-02-04
حلق فريق أحد الأول لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على ضيفه العروبة بثنائية في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة وشملت إقامة ثلاث مباريات، حيث كسب القيصومة ضيفه العدالة ٤-٢ وتغلب الحزم على نجران ٢-٠ وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة على النحو التالي:
حلق فريق أحد الأول لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على ضيفه العروبة بثنائية في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة وشملت إقامة ثلاث مباريات، حيث كسب القيصومة ضيفه العدالة ٤-٢ وتغلب الحزم على نجران ٢-٠ وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة على النحو التالي: