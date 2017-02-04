أحد يُحلق بصدارة دوري الأولى بهدفين في مرمى العروبة

حلق فريق أحد الأول لكرة القدم بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على ضيفه العروبة بثنائية في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة التاسعة عشرة وشملت إقامة ثلاث مباريات، حيث كسب القيصومة ضيفه العدالة ٤-٢ وتغلب الحزم على نجران ٢-٠ وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة على النحو التالي:



1 - أحد (36 نقطة)

2 - النهضة (31 نقطة)

3 - الفيحاء (31 نقطة)

4 - الشعلة (31 نقطة)

5 - هجر (28 نقطة)

6 - العروبة (28 نقطة)

7 - الحزم (26 نقطة)

8 - ضمك (26 نقطة)

9 - نجران (26 نقطة)

10 - القيصومة (24 نقطة)

11 - وج (23 نقطة)

12 - الجيل (21 نقطة)

13 - العدالة (21 نقطة)

14 - النجوم (20 نقطة)

15 - الوطني (19 نقطة)

16 - الطائي (17 نقطة)

