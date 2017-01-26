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أحد يسعى لعبور ضمك وتأمين الصدارة ومواجهة سهلة للشعلة أمام الطائي

غدًا 4 مواجهات مثيرة في دوري الأولى

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث تقام أربع مباريات، ويواجه النهضة نظيره النجوم على أرض ملعب النهضة بالدمام عند الساعة 20;3 عصرًا.

وفي اللقاء الثاني يلتقي العروبة والوطني على أرض ملعب العروبة في الجوف عند الساعة "3,20" عصرًا، وتجمع المباراة الثالثة فريقي الشعلة والطائي على أرض ملعب نادي الشعلة "الخرج" عند الساعة "3,30" عصرًا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الإثارة بين فريقي ضمك وأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "أبها" عند الساعة "4,00" عصرًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أحد يسعى لعبور ضمك وتأمين الصدارة ومواجهة سهلة للشعلة أمام الطائي
سبق

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث تقام أربع مباريات، ويواجه النهضة نظيره النجوم على أرض ملعب النهضة بالدمام عند الساعة 20;3 عصرًا.

وفي اللقاء الثاني يلتقي العروبة والوطني على أرض ملعب العروبة في الجوف عند الساعة "3,20" عصرًا، وتجمع المباراة الثالثة فريقي الشعلة والطائي على أرض ملعب نادي الشعلة "الخرج" عند الساعة "3,30" عصرًا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الإثارة بين فريقي ضمك وأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "أبها" عند الساعة "4,00" عصرًا.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
10:09 PM
غدًا 4 مواجهات مثيرة في دوري الأولى

أحد يسعى لعبور ضمك وتأمين الصدارة ومواجهة سهلة للشعلة أمام الطائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث تقام أربع مباريات، ويواجه النهضة نظيره النجوم على أرض ملعب النهضة بالدمام عند الساعة 20;3 عصرًا.

وفي اللقاء الثاني يلتقي العروبة والوطني على أرض ملعب العروبة في الجوف عند الساعة "3,20" عصرًا، وتجمع المباراة الثالثة فريقي الشعلة والطائي على أرض ملعب نادي الشعلة "الخرج" عند الساعة "3,30" عصرًا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الإثارة بين فريقي ضمك وأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "أبها" عند الساعة "4,00" عصرًا.

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