أحد يسعى لعبور ضمك وتأمين الصدارة ومواجهة سهلة للشعلة أمام الطائي

غدًا 4 مواجهات مثيرة في دوري الأولى

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث تقام أربع مباريات، ويواجه النهضة نظيره النجوم على أرض ملعب النهضة بالدمام عند الساعة 20;3 عصرًا.

وفي اللقاء الثاني يلتقي العروبة والوطني على أرض ملعب العروبة في الجوف عند الساعة "3,20" عصرًا، وتجمع المباراة الثالثة فريقي الشعلة والطائي على أرض ملعب نادي الشعلة "الخرج" عند الساعة "3,30" عصرًا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الإثارة بين فريقي ضمك وأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "أبها" عند الساعة "4,00" عصرًا.