"أدفوكات".. استفزّهم بـ 8 أهداف فوقع في "ورطة مونديالية" قاتلة

لم يكن المدير الفني لمنتخب هولندا ديك أدفوكات يتوقع أن يخالف المنتخب السويدي توقعاته، ويسجل 8 أهداف في مرمى لوكسمبورغ.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يبدو أن تصريح "أدفوكات" قبل أيام استفز لاعبي منتخب السويد، الذي أمطر شباك خصمه المتواضع، ليضع فرص منتخب هولندا للوصول إلى مونديال روسيا في مهب الريح.

لن يفوزوا بـ 8 أهداف

وتهكّم "أدفوكات" على سؤال أحد الصحفيين بشأن وضعية منتخب هولندا في حال فوز منافسه على المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لكأس العالم المنتخب السويدي بنتيجة 8 أهداف دون ردّ أمام منتخب لوكسمبورغ، وهو ما سيجعل فارق الأهداف يميل بقوة لصالح الإسكندنافيين.

وردّ "أدفوكات" قائلاً: "لن يفوزوا بـ 8 أهداف دون مقابل، يا له من سؤال غبي! حسناً لا أعتقد أن هذا الأمر قد يحدث".

ولكن المفاجأة وقعت بالفعل وفعلها السويديون، وهو ما أوقع منتخب الطواحين في مأزق، رغم فوزه في نفس الجولة على منتخب بيلاروسيا بـ 3 أهداف لهدف.

يحتاج لـ 6 أهداف

ويحتاج منتخب هولندا إلى ما يشبه المعجزة للفوز على منتخب السويد القوي بفارق أكثر من 6 أهداف في الجولة المقبلة، ليتمكّن من خطف بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، التي يبدو منتخب فرنسا الأقرب لنيلها، أو حتى اللحاق بالملحق لأصحاب المركز الثاني في مجموعاتهم.