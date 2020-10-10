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"أرامكو" تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية

للاستفادة من الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي

قال بيان للحكومة الهندية، أمس الأحد، إن "أرامكو السعودية" أطلقت مشروعاً جديداً بالقرب من العاصمة نيودلهي مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان؛ الذي افتتح الوحدة المحلية مع أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، إن هذه الخطوة ستساعد على تمهيد الطريق صوب "شراكة استراتيجية في قطاع النفط والغاز" بين البلدين.

ووفق "رويترز" قال البيان: إن "أرامكو" دشّنت من خلال وحدتها "أرامكو آسيا – الهند" حضورها الرسمي في الهند العام الماضي.

الناصر في نيودلهي لحضور مؤتمر آي.اتش.اس سيرا الذي يبدأ اليوم، ويحضره أيضا محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة "أوبك".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية
سبق

قال بيان للحكومة الهندية، أمس الأحد، إن "أرامكو السعودية" أطلقت مشروعاً جديداً بالقرب من العاصمة نيودلهي مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان؛ الذي افتتح الوحدة المحلية مع أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، إن هذه الخطوة ستساعد على تمهيد الطريق صوب "شراكة استراتيجية في قطاع النفط والغاز" بين البلدين.

ووفق "رويترز" قال البيان: إن "أرامكو" دشّنت من خلال وحدتها "أرامكو آسيا – الهند" حضورها الرسمي في الهند العام الماضي.

الناصر في نيودلهي لحضور مؤتمر آي.اتش.اس سيرا الذي يبدأ اليوم، ويحضره أيضا محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة "أوبك".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
09:52 AM

"أرامكو" تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية

للاستفادة من الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال بيان للحكومة الهندية، أمس الأحد، إن "أرامكو السعودية" أطلقت مشروعاً جديداً بالقرب من العاصمة نيودلهي مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان؛ الذي افتتح الوحدة المحلية مع أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، إن هذه الخطوة ستساعد على تمهيد الطريق صوب "شراكة استراتيجية في قطاع النفط والغاز" بين البلدين.

ووفق "رويترز" قال البيان: إن "أرامكو" دشّنت من خلال وحدتها "أرامكو آسيا – الهند" حضورها الرسمي في الهند العام الماضي.

الناصر في نيودلهي لحضور مؤتمر آي.اتش.اس سيرا الذي يبدأ اليوم، ويحضره أيضا محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة "أوبك".

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