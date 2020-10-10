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أردوغان: إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬ستسقط قنابل الأسد على مدننا

قال: نتعاون عسكرياً مع الجيش السوري الحر لتنفيذ اتفاق إدلب

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب بشمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر مشيرا بقوله إلى أنه إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬”ستسقط القنابل على مدننا“.

وأضاف ‬ أردوغان وفقا لما ذكرته رويترز: إننا ننفذ الآن قرارات آستانة في إدلب, مشيرا إلى اتفاق أُعلن الشهر الماضي في آستانة عاصمة قازاخستان.

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أردوغان: إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬ستسقط قنابل الأسد على مدننا
سبق

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب بشمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر مشيرا بقوله إلى أنه إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬”ستسقط القنابل على مدننا“.

وأضاف ‬ أردوغان وفقا لما ذكرته رويترز: إننا ننفذ الآن قرارات آستانة في إدلب, مشيرا إلى اتفاق أُعلن الشهر الماضي في آستانة عاصمة قازاخستان.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
07:44 PM

أردوغان: إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬ستسقط قنابل الأسد على مدننا

قال: نتعاون عسكرياً مع الجيش السوري الحر لتنفيذ اتفاق إدلب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,489

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده تنفذ اتفاقا تم التوصل إليه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب بشمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر مشيرا بقوله إلى أنه إذا لم تتحرك تركيا‭ ‬”ستسقط القنابل على مدننا“.

وأضاف ‬ أردوغان وفقا لما ذكرته رويترز: إننا ننفذ الآن قرارات آستانة في إدلب, مشيرا إلى اتفاق أُعلن الشهر الماضي في آستانة عاصمة قازاخستان.

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