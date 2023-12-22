النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

أردوغان يستقبل طفلة سورية أبهرت العالم بتغريداتها حول حلب

نقلت وضع المدينة المحاصرة عبر تويتر

استقبل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفلة سورية في السابعة من عمرها اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر وفقًا لـ"رويترز".


ونشر حساب أردوغان على تويتر صورًا للرئيس التركي وهو يحتضن بانا العابد.


وكانت بانا ووالدتها فاطمة قد خرجت بأمان هذا الأسبوع إلى جانب 25 ألف شخص آخرين من شرق حلب الذي كان تحت سيطرة جماعات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أردوغان يستقبل طفلة سورية أبهرت العالم بتغريداتها حول حلب
سبق

استقبل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفلة سورية في السابعة من عمرها اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر وفقًا لـ"رويترز".


ونشر حساب أردوغان على تويتر صورًا للرئيس التركي وهو يحتضن بانا العابد.


وكانت بانا ووالدتها فاطمة قد خرجت بأمان هذا الأسبوع إلى جانب 25 ألف شخص آخرين من شرق حلب الذي كان تحت سيطرة جماعات.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:08 PM
نقلت وضع المدينة المحاصرة عبر تويتر

أردوغان يستقبل طفلة سورية أبهرت العالم بتغريداتها حول حلب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
13,016

استقبل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفلة سورية في السابعة من عمرها اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر وفقًا لـ"رويترز".


ونشر حساب أردوغان على تويتر صورًا للرئيس التركي وهو يحتضن بانا العابد.


وكانت بانا ووالدتها فاطمة قد خرجت بأمان هذا الأسبوع إلى جانب 25 ألف شخص آخرين من شرق حلب الذي كان تحت سيطرة جماعات.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,360
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,739
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,073

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة