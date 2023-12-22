أردوغان يستقبل طفلة سورية أبهرت العالم بتغريداتها حول حلب

نقلت وضع المدينة المحاصرة عبر تويتر

استقبل اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفلة سورية في السابعة من عمرها اجتذبت اهتمام العالم بتغريداتها من داخل شرق مدينة حلب المحاصر وفقًا لـ"رويترز".



ونشر حساب أردوغان على تويتر صورًا للرئيس التركي وهو يحتضن بانا العابد.



وكانت بانا ووالدتها فاطمة قد خرجت بأمان هذا الأسبوع إلى جانب 25 ألف شخص آخرين من شرق حلب الذي كان تحت سيطرة جماعات.