"أزمة التأشيرات" تتصاعد.. تركيا تعلِّق منح التأشيرات لمواطني أمريكا

في رد مماثل على قرار واشنطن

أعلنت السفارة التركية في واشنطن تعليق منح التأشيرات لدخول الأراضي التركية، في رد فعل على تعليق الولايات المتحدة خدمات التأشيرة لغير المهاجرين في مرافقها الدبلوماسية في تركيا، في أعقاب اعتقال موظف في القنصلية وفقًا للأناضول.



وكانت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة أصدرت بيانًا الأحد عبر تويتر، قالت فيه إن الأحداث الأخيرة أجبرتها على "إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه أمن مرافق وأفراد البعثة الأمريكية".



واعتقلت السلطات التركية هذا الأسبوع موظفًا تركيًا في القنصلية الأمريكية بزعم صلته بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن والذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية الانقلاب الفاشل الصيف الماضي. وينفي غولن تورطه في محاولة الانقلاب.



وحسب أسوشتيدبرس، يواجه ماتين توباز اتهامات بالتجسس و"محاولة الإطاحة بالحكومة والدستور التركيين". ويتهم بالتواصل مع زعماء رؤساء شركة سابقين في تحقيقات فساد ترجع إلى 2013، و121 شخصًا متورطين في محاولة الانقلاب ومئات يستخدمون تطبيق رسائل هاتفية مشفرة.



وقالت السفارة الأمريكية إنها "منزعجة بشدة". وأضاف البيان أن تعليق تأشيرات غير المهاجرين "دخل حيز التنفيذ على الفور" لخفض عدد زائري السفارة والقنصلية الأمريكيتين من الآن.

وسوف يؤثر تعليق الخدمات على رجال الأعمال والسياحة والعلاج الطبي والطلاب والزيارات المتبادلة وأفراد الأطقم ووسائل الإعلام والصحفيين والدبلوماسيين والتأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المسؤولين.



كما أن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 سنة، معتقل منذ عام لعلاقات مزعومة بغولن.



واعتقلت تركيا أكثر من 50 ألف شخص وأقالت 110 آلاف من وظائفهم الحكومية كجزء من حالة طوارئ أعلنت في البلاد بعد الانقلاب الفاشل.



