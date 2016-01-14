أسبوع بارد على الرياض.. وتوقعات بأن تهوي درجات الحرارة إلى 6

أمطار خفيفة متفرقة تستمر إلى الاثنين وتزايد الغطاء السحابي بعدة مناطق

توقّع موقع طقس "العرب" أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها على العاصمة "الرياض"، لتسجل بدءاً من مساء اليوم 6 درجات مئوية للصغرى.

وكانت بعض مدن السعودية وخاصة الشمالية منها قد شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وتكوّن للصقيع، ومنها "طريف" والتي سجّلت فجر الخميس 6 درجات تحت الصفر؛ تزامناً مع دخول موسم "الشبط"، متأثرة بحالة جوية جديدة قادمة من إفريقيا.

وبحسب قراءات هيئة الأرصاد فقد سجّلت مدينة الرياض، ظهر اليوم، درجة حرارة عظمى وصلت إلى 17 درجة مئوية، بينما توقّعت أن تسجل بعض المناطق الشمالية من المملكة 6 درجات للعظمى و4 للصغرى لنفس التوقيت.

من جانبه أصدر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهاً متوقعاً من خلاله هطول أمطار خفيفة متفرقة -بمشيئة الله- تستمر إلى الاثنين، تشمل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة، ومكة، والقصيم، وحائل، وشمال الشرقية.

وأضاف التنبيه أنه من المحتمل أن يتزايد الغطاء السحابي على المملكة، وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.