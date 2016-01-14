النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسبوع بارد على الرياض.. وتوقعات بأن تهوي درجات الحرارة إلى 6

أمطار خفيفة متفرقة تستمر إلى الاثنين وتزايد الغطاء السحابي بعدة مناطق

توقّع موقع طقس "العرب" أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها على العاصمة "الرياض"، لتسجل بدءاً من مساء اليوم 6 درجات مئوية للصغرى.

وكانت بعض مدن السعودية وخاصة الشمالية منها قد شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وتكوّن للصقيع، ومنها "طريف" والتي سجّلت فجر الخميس 6 درجات تحت الصفر؛ تزامناً مع دخول موسم "الشبط"، متأثرة بحالة جوية جديدة قادمة من إفريقيا.

وبحسب قراءات هيئة الأرصاد فقد سجّلت مدينة الرياض، ظهر اليوم، درجة حرارة عظمى وصلت إلى 17 درجة مئوية، بينما توقّعت أن تسجل بعض المناطق الشمالية من المملكة 6 درجات للعظمى و4 للصغرى لنفس التوقيت.

من جانبه أصدر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهاً متوقعاً من خلاله هطول أمطار خفيفة متفرقة -بمشيئة الله- تستمر إلى الاثنين، تشمل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة، ومكة، والقصيم، وحائل، وشمال الشرقية.

وأضاف التنبيه أنه من المحتمل أن يتزايد الغطاء السحابي على المملكة، وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسبوع بارد على الرياض.. وتوقعات بأن تهوي درجات الحرارة إلى 6
سبق

توقّع موقع طقس "العرب" أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها على العاصمة "الرياض"، لتسجل بدءاً من مساء اليوم 6 درجات مئوية للصغرى.

وكانت بعض مدن السعودية وخاصة الشمالية منها قد شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وتكوّن للصقيع، ومنها "طريف" والتي سجّلت فجر الخميس 6 درجات تحت الصفر؛ تزامناً مع دخول موسم "الشبط"، متأثرة بحالة جوية جديدة قادمة من إفريقيا.

وبحسب قراءات هيئة الأرصاد فقد سجّلت مدينة الرياض، ظهر اليوم، درجة حرارة عظمى وصلت إلى 17 درجة مئوية، بينما توقّعت أن تسجل بعض المناطق الشمالية من المملكة 6 درجات للعظمى و4 للصغرى لنفس التوقيت.

من جانبه أصدر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهاً متوقعاً من خلاله هطول أمطار خفيفة متفرقة -بمشيئة الله- تستمر إلى الاثنين، تشمل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة، ومكة، والقصيم، وحائل، وشمال الشرقية.

وأضاف التنبيه أنه من المحتمل أن يتزايد الغطاء السحابي على المملكة، وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
02:30 PM
أمطار خفيفة متفرقة تستمر إلى الاثنين وتزايد الغطاء السحابي بعدة مناطق

أسبوع بارد على الرياض.. وتوقعات بأن تهوي درجات الحرارة إلى 6

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
25,454

توقّع موقع طقس "العرب" أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها على العاصمة "الرياض"، لتسجل بدءاً من مساء اليوم 6 درجات مئوية للصغرى.

وكانت بعض مدن السعودية وخاصة الشمالية منها قد شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وتكوّن للصقيع، ومنها "طريف" والتي سجّلت فجر الخميس 6 درجات تحت الصفر؛ تزامناً مع دخول موسم "الشبط"، متأثرة بحالة جوية جديدة قادمة من إفريقيا.

وبحسب قراءات هيئة الأرصاد فقد سجّلت مدينة الرياض، ظهر اليوم، درجة حرارة عظمى وصلت إلى 17 درجة مئوية، بينما توقّعت أن تسجل بعض المناطق الشمالية من المملكة 6 درجات للعظمى و4 للصغرى لنفس التوقيت.

من جانبه أصدر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهاً متوقعاً من خلاله هطول أمطار خفيفة متفرقة -بمشيئة الله- تستمر إلى الاثنين، تشمل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة، ومكة، والقصيم، وحائل، وشمال الشرقية.

وأضاف التنبيه أنه من المحتمل أن يتزايد الغطاء السحابي على المملكة، وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,931
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,957
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,231

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة