أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع

مستفيدة من تراجع سعر الدولار

تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

ونقلاً عن "فرانس برس" ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتاً إلى 52.53 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا عند نحو الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55.63 دولاراً.