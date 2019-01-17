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أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع

مستفيدة من تراجع سعر الدولار

 تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

ونقلاً عن "فرانس برس" ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتاً إلى 52.53 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا عند نحو الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55.63 دولاراً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع
سبق

 تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

ونقلاً عن "فرانس برس" ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتاً إلى 52.53 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا عند نحو الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55.63 دولاراً.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:53 AM
مستفيدة من تراجع سعر الدولار

أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
11,308

 تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

ونقلاً عن "فرانس برس" ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتاً إلى 52.53 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا عند نحو الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55.63 دولاراً.

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