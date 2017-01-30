النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أشياء يجب ألا تفعلها في الطائرة

 يشعر بعض الأشخاص بالمتعة في ركوب الطائرة؛ بينما يجد آخرون الأمر مخيفاً مهما كانت مسافة ومدة الرحلة. وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هذه بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ركوب الطائرة من أجل "رحلة سليمة".

 

1- النوم: يعتبر النوم خلال إقلاع أو هبوط الطائرة من الأشياء التي يجب تجنبها؛ على اعتبار أن ضغط الهواء من حولك يتغير بسرعة. في هذه الحالة يجب مضغ علكة، وأخذ نفَس عميق من خلال عملية الشهيق والزفير.

 

2- عدم التحرك منذ الإقلاع إلى الهبوط: انخفاض ضغط الهواء في المقصورة يمكن أن يبطئ الدورة الدموية؛ مما يؤدي إلى تجلط الدم؛ لذلك يُنصح بالتحرك خلال الرحلة والقيام ببعض التمارين إن استطعتم.

 

3- النوم عندما يكون النهار في الوجهة التي تسافر إليها: لأن هذا سيجعل من الصعب التكيف مع المنطقة الزمنية المتوجه إليها؛ لذلك يجب ضبط الساعة خلال رحلتك وتحديد الأمور التي يجب أن تقوم بها بناء على التوقيت في المنطقة التي ستسافر إليها.

 

4- عدم شرب السوائل: خلال الرحلة في الطائرة يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من السوائل؛ لأنه يفقد رطوبته بسبب هواء المقصورة الجاف.

 

5- طلب الشاي أو القهوة: يُستحسن تجنب طلب القهوة أو الشاي؛ لأنها تُصنع من ماء الصنبور الموجود داخل الطائرة، الذي يحتوي على بكتيريا القولون. وكشف أحد التقارير أن هذه البكتيريا موجودة في 12% من الطائرات التجارية.

 

6- شرب أي شيء يحتوي على فقاعات: التغيرات في ضغط الهواء يمكن أن يضاعف الغازات في الجسم بنسبة تصل إلى 25%.

 

7- الإكثار من الطعام: حذّرت دراسة ألمانية أجرتها جامعة كورنيل من مخاطر الإكثار من تناول الطعام خلال الرحلة؛ حيث قالت إن ذلك سيكون له مضاعفات سلبية على جسمك وخاصة على عقلك.

 

8- تناول الطعام بعد سقوطه: عندما جرى تنظيف أرضية الطائرة من قِبَل فريق "توداي شو"، جرى العثور على الكثير من الجراثيم والبكتيريات؛ لذلك يُنصح بترك الطعام بعد سقوطه.

 

9- لمس الحزام: وجد باحثون أن أحزمة المقاعد كانت متسخة جداً؛ إذ قالوا إنها هي الأخرى تحتوي على بكتيريا ضارة، وإنه يجب تجنب لمس الشريط بعد ربط الحزام.

 

10- التجول حافي القدمين: كما أشرنا من قبلُ فإن أرضية الطائرة تكون متسخة ببقايا الطعام وبالجراثيم؛ لذلك يُنصح بعدم إزالة حذائك خلال رحلتك، حتى وإن كانت طويلة.

 

11- حبس البول: إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول، اذهب إلى المرحاض. التردد في الذهاب قد يُضر بصحتك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أشياء يجب ألا تفعلها في الطائرة
سبق

 يشعر بعض الأشخاص بالمتعة في ركوب الطائرة؛ بينما يجد آخرون الأمر مخيفاً مهما كانت مسافة ومدة الرحلة. وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هذه بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ركوب الطائرة من أجل "رحلة سليمة".

 

1- النوم: يعتبر النوم خلال إقلاع أو هبوط الطائرة من الأشياء التي يجب تجنبها؛ على اعتبار أن ضغط الهواء من حولك يتغير بسرعة. في هذه الحالة يجب مضغ علكة، وأخذ نفَس عميق من خلال عملية الشهيق والزفير.

 

2- عدم التحرك منذ الإقلاع إلى الهبوط: انخفاض ضغط الهواء في المقصورة يمكن أن يبطئ الدورة الدموية؛ مما يؤدي إلى تجلط الدم؛ لذلك يُنصح بالتحرك خلال الرحلة والقيام ببعض التمارين إن استطعتم.

 

3- النوم عندما يكون النهار في الوجهة التي تسافر إليها: لأن هذا سيجعل من الصعب التكيف مع المنطقة الزمنية المتوجه إليها؛ لذلك يجب ضبط الساعة خلال رحلتك وتحديد الأمور التي يجب أن تقوم بها بناء على التوقيت في المنطقة التي ستسافر إليها.

 

4- عدم شرب السوائل: خلال الرحلة في الطائرة يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من السوائل؛ لأنه يفقد رطوبته بسبب هواء المقصورة الجاف.

 

5- طلب الشاي أو القهوة: يُستحسن تجنب طلب القهوة أو الشاي؛ لأنها تُصنع من ماء الصنبور الموجود داخل الطائرة، الذي يحتوي على بكتيريا القولون. وكشف أحد التقارير أن هذه البكتيريا موجودة في 12% من الطائرات التجارية.

 

6- شرب أي شيء يحتوي على فقاعات: التغيرات في ضغط الهواء يمكن أن يضاعف الغازات في الجسم بنسبة تصل إلى 25%.

 

7- الإكثار من الطعام: حذّرت دراسة ألمانية أجرتها جامعة كورنيل من مخاطر الإكثار من تناول الطعام خلال الرحلة؛ حيث قالت إن ذلك سيكون له مضاعفات سلبية على جسمك وخاصة على عقلك.

 

8- تناول الطعام بعد سقوطه: عندما جرى تنظيف أرضية الطائرة من قِبَل فريق "توداي شو"، جرى العثور على الكثير من الجراثيم والبكتيريات؛ لذلك يُنصح بترك الطعام بعد سقوطه.

 

9- لمس الحزام: وجد باحثون أن أحزمة المقاعد كانت متسخة جداً؛ إذ قالوا إنها هي الأخرى تحتوي على بكتيريا ضارة، وإنه يجب تجنب لمس الشريط بعد ربط الحزام.

 

10- التجول حافي القدمين: كما أشرنا من قبلُ فإن أرضية الطائرة تكون متسخة ببقايا الطعام وبالجراثيم؛ لذلك يُنصح بعدم إزالة حذائك خلال رحلتك، حتى وإن كانت طويلة.

 

11- حبس البول: إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول، اذهب إلى المرحاض. التردد في الذهاب قد يُضر بصحتك.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:19 AM

أشياء يجب ألا تفعلها في الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,630

 يشعر بعض الأشخاص بالمتعة في ركوب الطائرة؛ بينما يجد آخرون الأمر مخيفاً مهما كانت مسافة ومدة الرحلة. وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، هذه بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ركوب الطائرة من أجل "رحلة سليمة".

 

1- النوم: يعتبر النوم خلال إقلاع أو هبوط الطائرة من الأشياء التي يجب تجنبها؛ على اعتبار أن ضغط الهواء من حولك يتغير بسرعة. في هذه الحالة يجب مضغ علكة، وأخذ نفَس عميق من خلال عملية الشهيق والزفير.

 

2- عدم التحرك منذ الإقلاع إلى الهبوط: انخفاض ضغط الهواء في المقصورة يمكن أن يبطئ الدورة الدموية؛ مما يؤدي إلى تجلط الدم؛ لذلك يُنصح بالتحرك خلال الرحلة والقيام ببعض التمارين إن استطعتم.

 

3- النوم عندما يكون النهار في الوجهة التي تسافر إليها: لأن هذا سيجعل من الصعب التكيف مع المنطقة الزمنية المتوجه إليها؛ لذلك يجب ضبط الساعة خلال رحلتك وتحديد الأمور التي يجب أن تقوم بها بناء على التوقيت في المنطقة التي ستسافر إليها.

 

4- عدم شرب السوائل: خلال الرحلة في الطائرة يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من السوائل؛ لأنه يفقد رطوبته بسبب هواء المقصورة الجاف.

 

5- طلب الشاي أو القهوة: يُستحسن تجنب طلب القهوة أو الشاي؛ لأنها تُصنع من ماء الصنبور الموجود داخل الطائرة، الذي يحتوي على بكتيريا القولون. وكشف أحد التقارير أن هذه البكتيريا موجودة في 12% من الطائرات التجارية.

 

6- شرب أي شيء يحتوي على فقاعات: التغيرات في ضغط الهواء يمكن أن يضاعف الغازات في الجسم بنسبة تصل إلى 25%.

 

7- الإكثار من الطعام: حذّرت دراسة ألمانية أجرتها جامعة كورنيل من مخاطر الإكثار من تناول الطعام خلال الرحلة؛ حيث قالت إن ذلك سيكون له مضاعفات سلبية على جسمك وخاصة على عقلك.

 

8- تناول الطعام بعد سقوطه: عندما جرى تنظيف أرضية الطائرة من قِبَل فريق "توداي شو"، جرى العثور على الكثير من الجراثيم والبكتيريات؛ لذلك يُنصح بترك الطعام بعد سقوطه.

 

9- لمس الحزام: وجد باحثون أن أحزمة المقاعد كانت متسخة جداً؛ إذ قالوا إنها هي الأخرى تحتوي على بكتيريا ضارة، وإنه يجب تجنب لمس الشريط بعد ربط الحزام.

 

10- التجول حافي القدمين: كما أشرنا من قبلُ فإن أرضية الطائرة تكون متسخة ببقايا الطعام وبالجراثيم؛ لذلك يُنصح بعدم إزالة حذائك خلال رحلتك، حتى وإن كانت طويلة.

 

11- حبس البول: إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول، اذهب إلى المرحاض. التردد في الذهاب قد يُضر بصحتك.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,507
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,895
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,394

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة