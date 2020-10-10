31 ألفاً حجزوا مواعيد بمراكز خدمة المستفيدين بالصندوق العقاري

حميد الدين: إجراء اللازم من أجل تحديد المقابلات مع موظفي المراكز

كشف مدير عام مراكز مستفيدي التمويل المدعوم لدى صندوق التنمية العقارية حميد الدين محمد حميد الدين، أن عدد المستفيدين (المواطنين)، الذين حجزوا مواعيدهم عبر البوابة الإلكترونية للعقاري بلغ 31,722 مستفيدا، مبينًا أنه تم إجراء اللازم من أجل تحديد موعد مقابلات المستفيدين مع موظفي مراكز خدمة المستفيدين، لخدمتهم وتمكينهم من الحصول على التمويل السكني المدعوم، من الجهات التمويلية المشاركة في البرنامج، وبما يتناسب مع ملاءتهم المالية.

وأكد مدير عام مراكز مستفيدي التمويل المدعوم في تصريح صحفي، أن خدمة "المواطنين"، وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجههم مع المؤسسات التمويلية، تمثل أحد أهم الأولويات الرئيسية .

واوضح أن المراكز تسعى بكل طاقاتها إلى خدمة أكبر عدد من المواطنين في أقل وقت، مفيدًا أن مراكز خدمة المستفيدين، نجحت في الحصول على ثقة المواطنين، من خلال التعامل المهني الاحترافي، والسير مع المستفيدين، خطوة بخطوة حتى حصولهم على الموافقات التمويلية المبدئية من البنوك والشركات التمويلية المشاركة في برنامج التمويل المدعوم.

وأفاد حميد الدين أن دور مراكز خدمة المستفيدين، لم يعد يقتصر على إجراء المقابلات مع المستفيدين أصحاب المواعيد المحددة مسبقاً، والقيام بالإجراءات الإدارية والفنية حتى حصولهم على التمويل السكني المدعوم، بل الأمر تجاوز ذلك إلى تقديم "النصائح الاختيارية" للعملاء (المستفيدين) حيال البنوك أو الشركات التمويلية المناسبة لظروفهم.

واختتم مدير عام مراكز مستفيدي التمويل المدعوم بالصندوق تصريحه، مبيناً أنه سيتم خدمة جميع من حجزوا مواعيدهم، والبالغين 31,722 مستفيد حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.