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50 ألف ريال تُعيد الحياة لمهرجان صيف تنومة

وسط حضور كبير للسياح من داخل المملكة وخارجها

أعادت 50 ألف ريال الحياة لمهرجان صيف تنومه بعد فصل البلدية التيار الكهربائي عن المهرجان لخلاف بين البلدية والمحافظة والمستثمر ما انعكس سلباً على السياحة والسائح في آن واحد.

وكان المستثمر قد قام هذا المساء بدفع مبلغ 50 ألف ريال للجهات ذات العلاقة ليصدر التوجيه بفتح المهرجان بعد أن تم دفع المبلغ ومغادرة دوريتي الهيئة والأمن المكان.

وكان خلاف بين المستثمر المشغل لمهرجان صيف تنومة والبلدية والمحافظة قد أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المهرجان وطالب في حينها عدد من الزوار والسياح الذين تفاجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن المهرجان الذي يعد الوجهة السياحية الأولى في المحافظة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه سرعة التدخل لدفع عجلة السياحة ومعالجة الخلاف القائم بين إدارة مهرجان تنومة ومحافظتها وبلديتها بعيداً عن الإضرار بالسياحة.

وكانت بلدية تنومة قامت اليوم بقطع التيار الكهربائي عن مهرجان صيف تنومة الذي يقام تحت مظلة إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة وأمانة المنطقة ممثلة في بلدية تنومة في إجراء عده عدد من المواطنين والسياح تعطيلاً للسياحة التي باتت صناعة ومصدر رزق.

ونفت إدارة المهرجان إنذارها سابقاً إذ إنها تعمل على ما تم توقيعه بينها وبين الجهات والأطراف المعنية بسبب خلاف مالي متأخر على المستثمر وفق قولهم إلا أن إدارة المهرجان أشارت إلى أنها تقوم بسداد المبالغ المطالب بها على دفعات.

واستنكر السياح عدم وقوف المحافظة والبلدية مع المستثمر دعماً للسياحة حيث يشهد المهرجان توافد آلاف الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وقال الزوار والمواطنون إن قطع التيار الكهربائي أساء للسياحة في تنومة وشكا عدد من المستثمرين والعارضين بالمهرجان ما لحق بهم من خسائر مالية مؤكدين أنهم سيطالبون بحقوقهم عبر الجهات المختصة في حال استدعى الأمر ذلك.

وكان مسفر الوادعي محافظ تنومة قد قال لـ"سبق" إن المستثمر لم يلتزم بالعقد المبرم بينه والجهة المعنية وإنه ماطل في دفع الإيجار، مؤكداً أنه بعد العرض عليه من قبل البلدية لم يمانع في اتخاذ أي إجراء يضمن إلزام المستثمر بدفع إيجار الموقع الذي يقع على أطراف المدينة ما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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50 ألف ريال تُعيد الحياة لمهرجان صيف تنومة
سبق

أعادت 50 ألف ريال الحياة لمهرجان صيف تنومه بعد فصل البلدية التيار الكهربائي عن المهرجان لخلاف بين البلدية والمحافظة والمستثمر ما انعكس سلباً على السياحة والسائح في آن واحد.

وكان المستثمر قد قام هذا المساء بدفع مبلغ 50 ألف ريال للجهات ذات العلاقة ليصدر التوجيه بفتح المهرجان بعد أن تم دفع المبلغ ومغادرة دوريتي الهيئة والأمن المكان.

وكان خلاف بين المستثمر المشغل لمهرجان صيف تنومة والبلدية والمحافظة قد أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المهرجان وطالب في حينها عدد من الزوار والسياح الذين تفاجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن المهرجان الذي يعد الوجهة السياحية الأولى في المحافظة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه سرعة التدخل لدفع عجلة السياحة ومعالجة الخلاف القائم بين إدارة مهرجان تنومة ومحافظتها وبلديتها بعيداً عن الإضرار بالسياحة.

وكانت بلدية تنومة قامت اليوم بقطع التيار الكهربائي عن مهرجان صيف تنومة الذي يقام تحت مظلة إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة وأمانة المنطقة ممثلة في بلدية تنومة في إجراء عده عدد من المواطنين والسياح تعطيلاً للسياحة التي باتت صناعة ومصدر رزق.

ونفت إدارة المهرجان إنذارها سابقاً إذ إنها تعمل على ما تم توقيعه بينها وبين الجهات والأطراف المعنية بسبب خلاف مالي متأخر على المستثمر وفق قولهم إلا أن إدارة المهرجان أشارت إلى أنها تقوم بسداد المبالغ المطالب بها على دفعات.

واستنكر السياح عدم وقوف المحافظة والبلدية مع المستثمر دعماً للسياحة حيث يشهد المهرجان توافد آلاف الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وقال الزوار والمواطنون إن قطع التيار الكهربائي أساء للسياحة في تنومة وشكا عدد من المستثمرين والعارضين بالمهرجان ما لحق بهم من خسائر مالية مؤكدين أنهم سيطالبون بحقوقهم عبر الجهات المختصة في حال استدعى الأمر ذلك.

وكان مسفر الوادعي محافظ تنومة قد قال لـ"سبق" إن المستثمر لم يلتزم بالعقد المبرم بينه والجهة المعنية وإنه ماطل في دفع الإيجار، مؤكداً أنه بعد العرض عليه من قبل البلدية لم يمانع في اتخاذ أي إجراء يضمن إلزام المستثمر بدفع إيجار الموقع الذي يقع على أطراف المدينة ما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن المهرجان.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:20 AM

50 ألف ريال تُعيد الحياة لمهرجان صيف تنومة

وسط حضور كبير للسياح من داخل المملكة وخارجها

A A A
محمد طيران - عسير
11
16,815

أعادت 50 ألف ريال الحياة لمهرجان صيف تنومه بعد فصل البلدية التيار الكهربائي عن المهرجان لخلاف بين البلدية والمحافظة والمستثمر ما انعكس سلباً على السياحة والسائح في آن واحد.

وكان المستثمر قد قام هذا المساء بدفع مبلغ 50 ألف ريال للجهات ذات العلاقة ليصدر التوجيه بفتح المهرجان بعد أن تم دفع المبلغ ومغادرة دوريتي الهيئة والأمن المكان.

وكان خلاف بين المستثمر المشغل لمهرجان صيف تنومة والبلدية والمحافظة قد أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المهرجان وطالب في حينها عدد من الزوار والسياح الذين تفاجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن المهرجان الذي يعد الوجهة السياحية الأولى في المحافظة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ونائبه سرعة التدخل لدفع عجلة السياحة ومعالجة الخلاف القائم بين إدارة مهرجان تنومة ومحافظتها وبلديتها بعيداً عن الإضرار بالسياحة.

وكانت بلدية تنومة قامت اليوم بقطع التيار الكهربائي عن مهرجان صيف تنومة الذي يقام تحت مظلة إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للسياحة وأمانة المنطقة ممثلة في بلدية تنومة في إجراء عده عدد من المواطنين والسياح تعطيلاً للسياحة التي باتت صناعة ومصدر رزق.

ونفت إدارة المهرجان إنذارها سابقاً إذ إنها تعمل على ما تم توقيعه بينها وبين الجهات والأطراف المعنية بسبب خلاف مالي متأخر على المستثمر وفق قولهم إلا أن إدارة المهرجان أشارت إلى أنها تقوم بسداد المبالغ المطالب بها على دفعات.

واستنكر السياح عدم وقوف المحافظة والبلدية مع المستثمر دعماً للسياحة حيث يشهد المهرجان توافد آلاف الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وقال الزوار والمواطنون إن قطع التيار الكهربائي أساء للسياحة في تنومة وشكا عدد من المستثمرين والعارضين بالمهرجان ما لحق بهم من خسائر مالية مؤكدين أنهم سيطالبون بحقوقهم عبر الجهات المختصة في حال استدعى الأمر ذلك.

وكان مسفر الوادعي محافظ تنومة قد قال لـ"سبق" إن المستثمر لم يلتزم بالعقد المبرم بينه والجهة المعنية وإنه ماطل في دفع الإيجار، مؤكداً أنه بعد العرض عليه من قبل البلدية لم يمانع في اتخاذ أي إجراء يضمن إلزام المستثمر بدفع إيجار الموقع الذي يقع على أطراف المدينة ما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن المهرجان.

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