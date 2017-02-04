تستقبل مدارس جدة، غداً الأحد، أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي: "لجنة الاستعداد بالإدارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة".
وأضاف: "القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه إدارات المدارس".
وحثّ "الثقفي" الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ لتحقيق نتائج مشرّفة في نهاية العام، مثمنًا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي.
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد
خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟
٧٠٠ ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في جدة غدًا
القيادات التعليمية تتواجد في الميدان لتذليل الصعوبات
تستقبل مدارس جدة، غداً الأحد، أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي: "لجنة الاستعداد بالإدارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة".
وأضاف: "القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه إدارات المدارس".
وحثّ "الثقفي" الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ لتحقيق نتائج مشرّفة في نهاية العام، مثمنًا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي.
تستقبل مدارس جدة، غداً الأحد، أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨.
القيادات التعليمية تتواجد في الميدان لتذليل الصعوبات
٧٠٠ ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في جدة غدًا
تستقبل مدارس جدة، غداً الأحد، أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي: "لجنة الاستعداد بالإدارة وضعت الخطط والبرامج لانطلاقة منتظمة ومنضبطة وفق توجيه الوزير وبمتابعة ميدانية من كافة قيادات التعليم بجدة".
وأضاف: "القيادات التعليمية وجميع المشرفين والمشرفات سيكونون في الميدان للاطمئنان على انطلاقة الدراسة غدا بكل جدية وانتظام وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه إدارات المدارس".
وحثّ "الثقفي" الطلاب والطالبات على المثابرة والجدّ لتحقيق نتائج مشرّفة في نهاية العام، مثمنًا لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي.