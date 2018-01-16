200 ألف طالب وطالبة ينتظمون في اختبارات تعليم الطائف

بمتابعة 900 مشرف ومشرفة وإشراف مدير عام التعليم

انتظمَ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، في اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وسط استعدادات مبكرة من الإدارة العامة للتعليم والمدارس بالطائف والمحافظات التابعة لها، وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم الدكتور محمد بن حسن الشمراني ومساعديه.

ولم تُسجل أي عوائق أو ملاحظات تعكر الصفو العام، كما اتسمت الاختبارات في يومها الأول بالهدوء والانسيابية وفي أجواء مثالية بعيدة عن القلق والتوتر، مما أسهم في أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة.

ووقف الدكتور الشمراني على سير الاختبارات بمجمع الأمير محمد بن عبدالرحمن واطمأن على سير أعمال اللجان بالشكل الصحيح واطمأن على انتظام الطلاب في اختباراتهم.

كما تابع مساعدو المدير العام للبنين والبنات انطلاقة الاختبارات في يومها الأول للاطمئنان على أدائها بكل يسر، كما تابع مديرو ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذين يتجاوز عددهم 900 الاختبارات والرفع بتقارير إلكترونية وورقية عن سير الاختبارات إلى لجنة الاختبارات بالإدارة.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كانت قد أعلنت منذ وقت مبكر جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأدائهم اختبارات منتصف العام وتهيئتها لجميع الظروف الملائمة والتي تساعد الطلاب والطالبات سواء في المدارس الصباحية أو المسائية أو الليلية وكذلك أبناء المرابطين بالحد الجنوبي على أداء اختباراتهم في أجواء مثالية كذلك.