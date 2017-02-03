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٣٢ ألف طالب يتأهبون للعودة إلى مقاعد الدراسة بالليث.. هكذا استعد "التعليم"

المستودعات وزعت المقررات.. و"البركاتي":٤٧١ مدرسة جاهزة بالمراحل كافة

 يتأهب أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث للعودة إلى مقاعد الدراسة، الأحد المقبل؛ بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

 

ورحب مدير إدارة التعليم، مرعي بن محمد البركاتي، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى جاهزية ٤٧١ مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة، ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين لاستقبالهم.

 

وقال "البركاتي": "يعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة لتنطلق مع جرس السابعة والربع صباح يوم الأحد المقبل فعاليات الفصل الدراسي الثاني محملة بطموحات وآمال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وعزم وإرادة قادة وقائدات الميدان والمعلمين والمعلمات، وفق تطلعات قيادة هذا الوطن وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

 

وأكد مدير تعليم الليث، على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة وتطبيق خطط وبرامج الانضباط المدرسي بدون تقصير أو تهاون، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والالتزام بالحضور وعدم الغياب، والتواصل في ذلك مع أولياء الأمور وفق طرق التواصل المتاحة، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة، ورصد حضور الطلاب وغيابهم عبر برنامج نور.

 

وأشار "البركاتي" إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من ٢٠٠  مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد سير العمل في مدارس البنين والبنات، ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

 

وكانت إدارة التعليم، قد قامت في ظل حرصها على تحقيق الانضباط المدرسي في كافة المدارس، بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الإدارة ولجان فرعية في مكاتب التعليم بها، وطبقت آلية معالجة غياب الطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات وما بعدها والأسابيع التي تسبق الاختبارات، كما اهتمت بتكثيف التوعية التربوية والإعلامية وحث الطلاب والطالبات على الالتزام والمواظبة على الحضور للمدرسة وتوضيح أثر الغياب على مستوى التحصيل الدراسي.

 

من جانب آخر، أنهت إدارة المستودعات المركزية، منذ وقت مبكر، توزيع كافة مقررات الفصل الدراسي الثاني على كافة المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٣٢ ألف طالب يتأهبون للعودة إلى مقاعد الدراسة بالليث.. هكذا استعد "التعليم"
سبق

 يتأهب أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث للعودة إلى مقاعد الدراسة، الأحد المقبل؛ بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

 

ورحب مدير إدارة التعليم، مرعي بن محمد البركاتي، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى جاهزية ٤٧١ مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة، ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين لاستقبالهم.

 

وقال "البركاتي": "يعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة لتنطلق مع جرس السابعة والربع صباح يوم الأحد المقبل فعاليات الفصل الدراسي الثاني محملة بطموحات وآمال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وعزم وإرادة قادة وقائدات الميدان والمعلمين والمعلمات، وفق تطلعات قيادة هذا الوطن وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

 

وأكد مدير تعليم الليث، على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة وتطبيق خطط وبرامج الانضباط المدرسي بدون تقصير أو تهاون، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والالتزام بالحضور وعدم الغياب، والتواصل في ذلك مع أولياء الأمور وفق طرق التواصل المتاحة، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة، ورصد حضور الطلاب وغيابهم عبر برنامج نور.

 

وأشار "البركاتي" إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من ٢٠٠  مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد سير العمل في مدارس البنين والبنات، ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

 

وكانت إدارة التعليم، قد قامت في ظل حرصها على تحقيق الانضباط المدرسي في كافة المدارس، بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الإدارة ولجان فرعية في مكاتب التعليم بها، وطبقت آلية معالجة غياب الطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات وما بعدها والأسابيع التي تسبق الاختبارات، كما اهتمت بتكثيف التوعية التربوية والإعلامية وحث الطلاب والطالبات على الالتزام والمواظبة على الحضور للمدرسة وتوضيح أثر الغياب على مستوى التحصيل الدراسي.

 

من جانب آخر، أنهت إدارة المستودعات المركزية، منذ وقت مبكر، توزيع كافة مقررات الفصل الدراسي الثاني على كافة المدارس.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
04:53 PM
المستودعات وزعت المقررات.. و"البركاتي":٤٧١ مدرسة جاهزة بالمراحل كافة

٣٢ ألف طالب يتأهبون للعودة إلى مقاعد الدراسة بالليث.. هكذا استعد "التعليم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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 يتأهب أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث للعودة إلى مقاعد الدراسة، الأحد المقبل؛ بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي.

 

ورحب مدير إدارة التعليم، مرعي بن محمد البركاتي، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى جاهزية ٤٧١ مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة، ومكتبي التعليم في أضم وسوق العين لاستقبالهم.

 

وقال "البركاتي": "يعود أبناؤنا وبناتنا إلى مقاعد الدراسة لتنطلق مع جرس السابعة والربع صباح يوم الأحد المقبل فعاليات الفصل الدراسي الثاني محملة بطموحات وآمال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وعزم وإرادة قادة وقائدات الميدان والمعلمين والمعلمات، وفق تطلعات قيادة هذا الوطن وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

 

وأكد مدير تعليم الليث، على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة وتطبيق خطط وبرامج الانضباط المدرسي بدون تقصير أو تهاون، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والالتزام بالحضور وعدم الغياب، والتواصل في ذلك مع أولياء الأمور وفق طرق التواصل المتاحة، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة، ورصد حضور الطلاب وغيابهم عبر برنامج نور.

 

وأشار "البركاتي" إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من ٢٠٠  مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد سير العمل في مدارس البنين والبنات، ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

 

وكانت إدارة التعليم، قد قامت في ظل حرصها على تحقيق الانضباط المدرسي في كافة المدارس، بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الإدارة ولجان فرعية في مكاتب التعليم بها، وطبقت آلية معالجة غياب الطلاب والطالبات في الأسابيع التي تسبق الإجازات وما بعدها والأسابيع التي تسبق الاختبارات، كما اهتمت بتكثيف التوعية التربوية والإعلامية وحث الطلاب والطالبات على الالتزام والمواظبة على الحضور للمدرسة وتوضيح أثر الغياب على مستوى التحصيل الدراسي.

 

من جانب آخر، أنهت إدارة المستودعات المركزية، منذ وقت مبكر، توزيع كافة مقررات الفصل الدراسي الثاني على كافة المدارس.

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