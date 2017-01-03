12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة في بريدة

الأمانة تسعى لإنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية

استخدمت أمانة منطقة القصيم مؤخراً ما يزيد على 12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة بريدة، حيث تشكّل هذه الكلاب الضالة مصدر تهديد لسلامة المحيط الحيوي الذي يعيش فيه أهالي المدينة.

وكثفت فرق الأمانة حملات الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، حيث قامت بردم تسعة مستنقعات بمساحة إجمالية بلغت 195 ألف متر مربع، كما عالجت مساحة 480 ألف متر مربع من المستنقعات باستخدام 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية، وتطهير ومعالجة 130 حاوية باستخدام المبيدات، بالإضافة إلى استخدام الكلور والجير أثناء موسم الأضاحي.

ونفذت الأمانة برنامج مكافحة دورية لمدينة الأنعام ومتنزهات الرفيعة والملك عبدالله ومدينة التمور وميدان الفروسية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الشكاوى ومعالجة المسطحات الخضراء ودورات المياه بالمساجد والإدارات الحكومية ودور الإيواء والسجون.

وتسعى الأمانة إلى تنفيذ خطة تطوير لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل الارتقاء بعملية مكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية مهمته اختيار أنسب أنواع المبيدات؛ لتنفيذ عمليات المكافحة وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت قبل عدة أشهر وفاة طفل في التاسعة من عمره بعد أن افترسته عدد من الكلاب الضالة بـ"القوارة" التابعة للمنطقة.