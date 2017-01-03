النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة في بريدة

الأمانة تسعى لإنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية

 استخدمت أمانة منطقة القصيم مؤخراً ما يزيد على 12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة بريدة، حيث تشكّل هذه الكلاب الضالة مصدر تهديد لسلامة المحيط الحيوي الذي يعيش فيه أهالي المدينة.

وكثفت فرق الأمانة حملات الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، حيث قامت بردم تسعة مستنقعات بمساحة إجمالية بلغت 195 ألف متر مربع، كما عالجت مساحة 480 ألف متر مربع من المستنقعات باستخدام 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية، وتطهير ومعالجة 130 حاوية باستخدام المبيدات، بالإضافة إلى استخدام الكلور والجير أثناء موسم الأضاحي.

ونفذت الأمانة برنامج مكافحة دورية لمدينة الأنعام ومتنزهات الرفيعة والملك عبدالله ومدينة التمور وميدان الفروسية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الشكاوى ومعالجة المسطحات الخضراء ودورات المياه بالمساجد والإدارات الحكومية ودور الإيواء والسجون.

وتسعى الأمانة إلى تنفيذ خطة تطوير لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل الارتقاء بعملية مكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية مهمته اختيار أنسب أنواع المبيدات؛ لتنفيذ عمليات المكافحة وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت قبل عدة أشهر وفاة طفل في التاسعة من عمره بعد أن افترسته عدد من الكلاب الضالة بـ"القوارة" التابعة للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة في بريدة
سبق

 استخدمت أمانة منطقة القصيم مؤخراً ما يزيد على 12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة بريدة، حيث تشكّل هذه الكلاب الضالة مصدر تهديد لسلامة المحيط الحيوي الذي يعيش فيه أهالي المدينة.

وكثفت فرق الأمانة حملات الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، حيث قامت بردم تسعة مستنقعات بمساحة إجمالية بلغت 195 ألف متر مربع، كما عالجت مساحة 480 ألف متر مربع من المستنقعات باستخدام 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية، وتطهير ومعالجة 130 حاوية باستخدام المبيدات، بالإضافة إلى استخدام الكلور والجير أثناء موسم الأضاحي.

ونفذت الأمانة برنامج مكافحة دورية لمدينة الأنعام ومتنزهات الرفيعة والملك عبدالله ومدينة التمور وميدان الفروسية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الشكاوى ومعالجة المسطحات الخضراء ودورات المياه بالمساجد والإدارات الحكومية ودور الإيواء والسجون.

وتسعى الأمانة إلى تنفيذ خطة تطوير لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل الارتقاء بعملية مكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية مهمته اختيار أنسب أنواع المبيدات؛ لتنفيذ عمليات المكافحة وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت قبل عدة أشهر وفاة طفل في التاسعة من عمره بعد أن افترسته عدد من الكلاب الضالة بـ"القوارة" التابعة للمنطقة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:05 PM
الأمانة تسعى لإنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية

12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة في بريدة

A A A
ياسر العتيبي - القصيم
8
10,459

 استخدمت أمانة منطقة القصيم مؤخراً ما يزيد على 12 ألف كبسولة "إستيكرينين" لمكافحة الكلاب الضالة بمدينة بريدة، حيث تشكّل هذه الكلاب الضالة مصدر تهديد لسلامة المحيط الحيوي الذي يعيش فيه أهالي المدينة.

وكثفت فرق الأمانة حملات الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، حيث قامت بردم تسعة مستنقعات بمساحة إجمالية بلغت 195 ألف متر مربع، كما عالجت مساحة 480 ألف متر مربع من المستنقعات باستخدام 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية، وتطهير ومعالجة 130 حاوية باستخدام المبيدات، بالإضافة إلى استخدام الكلور والجير أثناء موسم الأضاحي.

ونفذت الأمانة برنامج مكافحة دورية لمدينة الأنعام ومتنزهات الرفيعة والملك عبدالله ومدينة التمور وميدان الفروسية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الشكاوى ومعالجة المسطحات الخضراء ودورات المياه بالمساجد والإدارات الحكومية ودور الإيواء والسجون.

وتسعى الأمانة إلى تنفيذ خطة تطوير لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل الارتقاء بعملية مكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية مهمته اختيار أنسب أنواع المبيدات؛ لتنفيذ عمليات المكافحة وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت قبل عدة أشهر وفاة طفل في التاسعة من عمره بعد أن افترسته عدد من الكلاب الضالة بـ"القوارة" التابعة للمنطقة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,258
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,253

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة