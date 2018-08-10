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ألمانيا..العثور على 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن

تمكنت اليوم السلطات الألمانية من ضبط 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن قرب الحدود مع النمسا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوردت الوكالة أن المهاجرين قاموا بالتسلق والخروج من القطار خلال رحلتهم من مدينة فيرونا الإيطالية إلى ميونيخ، وذلك بعدما عثرت عليهم الشرطة خلال تفتيش يجري من حين لآخر باستخدام كاميرات الكشف عن الحرارة فى مدينة راوبلينج الجنوبية.

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ألمانيا..العثور على 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن
سبق

تمكنت اليوم السلطات الألمانية من ضبط 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن قرب الحدود مع النمسا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوردت الوكالة أن المهاجرين قاموا بالتسلق والخروج من القطار خلال رحلتهم من مدينة فيرونا الإيطالية إلى ميونيخ، وذلك بعدما عثرت عليهم الشرطة خلال تفتيش يجري من حين لآخر باستخدام كاميرات الكشف عن الحرارة فى مدينة راوبلينج الجنوبية.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
08:51 PM

ألمانيا..العثور على 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت اليوم السلطات الألمانية من ضبط 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن قرب الحدود مع النمسا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوردت الوكالة أن المهاجرين قاموا بالتسلق والخروج من القطار خلال رحلتهم من مدينة فيرونا الإيطالية إلى ميونيخ، وذلك بعدما عثرت عليهم الشرطة خلال تفتيش يجري من حين لآخر باستخدام كاميرات الكشف عن الحرارة فى مدينة راوبلينج الجنوبية.

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