ألمانيا..العثور على 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن

تمكنت اليوم السلطات الألمانية من ضبط 12 مهاجرًا مختبئين داخل قطار شحن قرب الحدود مع النمسا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوردت الوكالة أن المهاجرين قاموا بالتسلق والخروج من القطار خلال رحلتهم من مدينة فيرونا الإيطالية إلى ميونيخ، وذلك بعدما عثرت عليهم الشرطة خلال تفتيش يجري من حين لآخر باستخدام كاميرات الكشف عن الحرارة فى مدينة راوبلينج الجنوبية.