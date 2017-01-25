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ألمانيا تشكك في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين

أدانت التوسع في بناء المستوطنات

 أبدت الحكومة الألمانية لأول مرة شكوكاً في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث ذكرت الخارجية الألمانية في بيان لها أن الحكومة تشكك فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ما زالت ملتزمة بحل الدولتين أم لا.

وفي هذا السياق أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من الخطط الإسرائيلية الجديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لسكاي نيوز.

وأضاف بيان الحكومة الألمانية أن حل الدولتين على المدى البعيد هو الضمان الوحيد لحفاظ إسرائيل على شخصيتها الديمقراطية ولتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تشكك في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين
سبق

 أبدت الحكومة الألمانية لأول مرة شكوكاً في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث ذكرت الخارجية الألمانية في بيان لها أن الحكومة تشكك فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ما زالت ملتزمة بحل الدولتين أم لا.

وفي هذا السياق أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من الخطط الإسرائيلية الجديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لسكاي نيوز.

وأضاف بيان الحكومة الألمانية أن حل الدولتين على المدى البعيد هو الضمان الوحيد لحفاظ إسرائيل على شخصيتها الديمقراطية ولتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:18 PM
أدانت التوسع في بناء المستوطنات

ألمانيا تشكك في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أبدت الحكومة الألمانية لأول مرة شكوكاً في نوايا الاحتلال الإسرائيلي حيال حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث ذكرت الخارجية الألمانية في بيان لها أن الحكومة تشكك فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ما زالت ملتزمة بحل الدولتين أم لا.

وفي هذا السياق أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من الخطط الإسرائيلية الجديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لسكاي نيوز.

وأضاف بيان الحكومة الألمانية أن حل الدولتين على المدى البعيد هو الضمان الوحيد لحفاظ إسرائيل على شخصيتها الديمقراطية ولتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".

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