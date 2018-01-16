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"أمانة الرياض" تتوعّد باعة السجائر بالتجزئة للأطفال

دراسة: نسبتهم في الابتدائية بلغت 27 % والمتوسطة 53 %

توعّدت أمانة منطقة الرياض، أصحاب المحال التجارية الذين يلجؤون إلى استغلال الأطفال ببيع السجائر عليهم بالحبة، بتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها على "تويتر": يستغل بعض أصحاب المحال "الأطفال" عبر بيعهم الدخان بالتجزئة، لذلك نرجو التواصل مع مركز أمانة الرياض (940) لإبلاغهم عن هذه الممارسات المخالفة.

 

وأشارت دراسات منشورة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، على بعض طلاب المدارس في المنطقة الشرقية، إلى أن نسبة الأطفال الذين يبدؤون التدخين في المرحلة الابتدائية بلغت 27 %، في حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53 %.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية يموت سنوياً 600 ألف إنسان بسبب التدخين غير المباشر (40 %) منهم أطفال.

 

 وأشارت تقارير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الـ 23 في استهلاك التبغ لعام 2004، بمعدل 2130 سيجارة لكل شخص سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تتوعّد باعة السجائر بالتجزئة للأطفال
سبق

توعّدت أمانة منطقة الرياض، أصحاب المحال التجارية الذين يلجؤون إلى استغلال الأطفال ببيع السجائر عليهم بالحبة، بتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها على "تويتر": يستغل بعض أصحاب المحال "الأطفال" عبر بيعهم الدخان بالتجزئة، لذلك نرجو التواصل مع مركز أمانة الرياض (940) لإبلاغهم عن هذه الممارسات المخالفة.

 

وأشارت دراسات منشورة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، على بعض طلاب المدارس في المنطقة الشرقية، إلى أن نسبة الأطفال الذين يبدؤون التدخين في المرحلة الابتدائية بلغت 27 %، في حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53 %.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية يموت سنوياً 600 ألف إنسان بسبب التدخين غير المباشر (40 %) منهم أطفال.

 

 وأشارت تقارير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الـ 23 في استهلاك التبغ لعام 2004، بمعدل 2130 سيجارة لكل شخص سنوياً.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:37 AM
دراسة: نسبتهم في الابتدائية بلغت 27 % والمتوسطة 53 %

"أمانة الرياض" تتوعّد باعة السجائر بالتجزئة للأطفال

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
22
13,617

توعّدت أمانة منطقة الرياض، أصحاب المحال التجارية الذين يلجؤون إلى استغلال الأطفال ببيع السجائر عليهم بالحبة، بتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها على "تويتر": يستغل بعض أصحاب المحال "الأطفال" عبر بيعهم الدخان بالتجزئة، لذلك نرجو التواصل مع مركز أمانة الرياض (940) لإبلاغهم عن هذه الممارسات المخالفة.

 

وأشارت دراسات منشورة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، على بعض طلاب المدارس في المنطقة الشرقية، إلى أن نسبة الأطفال الذين يبدؤون التدخين في المرحلة الابتدائية بلغت 27 %، في حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53 %.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية يموت سنوياً 600 ألف إنسان بسبب التدخين غير المباشر (40 %) منهم أطفال.

 

 وأشارت تقارير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الـ 23 في استهلاك التبغ لعام 2004، بمعدل 2130 سيجارة لكل شخص سنوياً.

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