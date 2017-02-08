أمانة الرياض تغلق 85 محلاً في الشارع التجاري بـ"العليا"

البلدية رصدت 520 مخالفة خلال 239 جولة تفتيشية

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العليا مؤخراً، 85 محلاً مخالفاً في حملة رقابية مكثفة على الشارع التجاري العام بالعليا، الذي يحتوي على العديد من الأسواق والمحال التجارية والفنادق.

وأوضح رئيس بلدية العليا "المهندس خالد الرويشد" أن فرق صحة البيئة بالبلدية رصدت "520" مخالفة خلال "239" زيارة وجولة تفتيشية على المحلات، مفيدًا أن الحملة أسفرت عن استبعاد "161" عاملًا؛ حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين.



وأكد المهندس "الرويشد" حرص بلدية العليا على القيام بجولات وحملات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائهم لشروط الصحة العامة، وسلامة المعروضات من المواد الغذائية، وطرق تداولها وحفظها وتحضيرها، بالإضافة إلى تكثيف عمل الجولات الرقابية على المحلات التجارية في بقية نطاق البلدية للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع، وصلاحية المواد الغذائية فيها.