"أمانة الطائف" ترد: ننتظر موافقة "الأرصاد" لنقل المردم إلى موقعه الجديد

​تجاوباً مع معاناة أهالي المحاني من مرمى النفايات والمنشورة بـ"سبق"

أكدت أمانة الطائف حرصها على صحة وسلامة الأهالي، مشيرةً إلى أنه تم اختيار موقع مناسب وبعيد عن التجمع السكاني لإقامة مردم متكامل، وتم إنجاز الدراسات الخاصة بذلك، وجار إكمال إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للموقع.

يأتي ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي المحاني لأمير منطقة مكة: أنقذونا من كارثة بيئية وصحية محققة قبل انتشارها"، حيث بينت الأمانة أن النفايات تنقل يومياً إلى الموقع الحالي، وتقوم بلدية المحاني بالحفر والطمر الصحي، مشيراً إلى أن صور النفايات المنشورة كان خلال التجهيز لأعمال الطمر، أما بشأن الحرائق في الموقع، فذلك ناجم عن قيام بعض العمالة المخالفة بارتياد موقع الطمر الصحي، وإضرام النيران في الأسلاك لاستخراج المعادن وبيعها لمحلات السكراب للتكسب من وراء ذلك، مؤكدين أنَ هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية لضبط العمالة المخالفة.

وكانت "سبق" نشرت تلك المُعاناة، حيث جدَّد أهالي مركز المحاني شمال محافظة الطائف مطالبهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بشأن سرعة البت في قضية مرمى النفايات، الذي تم اعتماد مقرَّيْن لنقله، وباء بالفشل، حسبما رواه الأهالي لـ"سبق"؛ لذا فإن المنطقة مهددة بانتشار الأمراض والأوبئة، وازدياد البعوض؛ ما تسبَّب في انتشار الروائح وانبعاثها من مقر المرمى الذي يقع في منتصف المنطقة؛ فصدرت أوامر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بنقله إلى خارج محيط السكان في مناطق بعيدة، وتم اعتراض ذلك من قِبل أشخاص، وصدر أمر من قِبل محافظ الطائف السابق بالتريث في النقل؛ ما تسبب في إعاقة النقل.

وأكد الأهالي أن البلدية والإمارة حددتا موقعاً آخر -بحسب مسؤول في بلدية المحاني- للنقل، ولكن حتى تاريخه لم يتم البت في ذلك، وطالبوا أمير مكة بتشكيل لجان عاجلة من الصحة والبيئة وإمارة مكة وأمانة الطائف؛ لانتشال المنطقة من تلك المعضلة التي باتت تهدد بانتشار أمراض وكوارث بيئية.

ورصدت "سبق" صوراً مأساوية للوضع الخطير بالمنطقة، الذي سيترتب عليه كارثة بيئية من جراء اشتعال النيران، وتصاعد الدخان عند قيام البلدية بإحراق النفايات.