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"أمانة الطائف" تنفذ توسعة تقاطع طريق الحدائق مع شهار

شرعت أمانة الطائف في اختزال مساحات من السور الخارجي لمستشفى الأمراض النفسية من الجهتين (الغربية والجنوبية)، لصالح توسعة طريق الحدائق وشارع شهار، ضمن جهود تحسين أداء الشوارع والتقاطعات بالمحافظة؛ بهدف استيعاب الكثافة المرورية العالية بهذا التقاطع الحيوي، ومعالجة الاختناقات المرورية المستمرة بالموقع.

 

وبدأت الأمانة في إنشاء سور بديل للمستشفى؛ تمهيداً لإزالة السور الخارجي من الجانبين، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، وسيخدم المشروع الحركة المرورية القادمة من طريق الجنوب وشارع التلفزيون وسوق الخضار والفواكة المركزي باتجاه شارع شهار، بالإضافة إلى حركة المركبات المتدفقة من منتزه الردف وكل الأحياء السكنية المحيطة باتجاه شارع شهار؛ فيما تأتي هذه الجهود متوافقة مع خطة تحسين الحركة المرورية بالشوارع والتقاطعات التي أسهمت أعمالها في معالجة الضغط المروري في أكثر من 29 شارعاً وتقاطعاً بأنحاء المحافظة خلال الفترة الماضية؛ علاوة على تحرير الحركة المرورية في المزيد من الشوارع والطرق التي تم عمل دورانات وميادين وجسور بها؛ بما يضمن سرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون عوائق.

 

يُذكر أن أمانة الطائف تعمل حالياً في توسعة 7 مواقع مختلفة بأنحاء المدينة لتوسعة الشوارع والطرق، وزيادة استيعابها للكثافة المرورية العالية التي تشهدها وبخاصة في المواسم السياحية والإجازات؛ بما يعزز دور شبكة الطرق الداخلية القائمة، وتنفيذ المزيد من المشروعات الداعمة لها.

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"أمانة الطائف" تنفذ توسعة تقاطع طريق الحدائق مع شهار
سبق

شرعت أمانة الطائف في اختزال مساحات من السور الخارجي لمستشفى الأمراض النفسية من الجهتين (الغربية والجنوبية)، لصالح توسعة طريق الحدائق وشارع شهار، ضمن جهود تحسين أداء الشوارع والتقاطعات بالمحافظة؛ بهدف استيعاب الكثافة المرورية العالية بهذا التقاطع الحيوي، ومعالجة الاختناقات المرورية المستمرة بالموقع.

 

وبدأت الأمانة في إنشاء سور بديل للمستشفى؛ تمهيداً لإزالة السور الخارجي من الجانبين، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، وسيخدم المشروع الحركة المرورية القادمة من طريق الجنوب وشارع التلفزيون وسوق الخضار والفواكة المركزي باتجاه شارع شهار، بالإضافة إلى حركة المركبات المتدفقة من منتزه الردف وكل الأحياء السكنية المحيطة باتجاه شارع شهار؛ فيما تأتي هذه الجهود متوافقة مع خطة تحسين الحركة المرورية بالشوارع والتقاطعات التي أسهمت أعمالها في معالجة الضغط المروري في أكثر من 29 شارعاً وتقاطعاً بأنحاء المحافظة خلال الفترة الماضية؛ علاوة على تحرير الحركة المرورية في المزيد من الشوارع والطرق التي تم عمل دورانات وميادين وجسور بها؛ بما يضمن سرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون عوائق.

 

يُذكر أن أمانة الطائف تعمل حالياً في توسعة 7 مواقع مختلفة بأنحاء المدينة لتوسعة الشوارع والطرق، وزيادة استيعابها للكثافة المرورية العالية التي تشهدها وبخاصة في المواسم السياحية والإجازات؛ بما يعزز دور شبكة الطرق الداخلية القائمة، وتنفيذ المزيد من المشروعات الداعمة لها.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
01:51 PM

"أمانة الطائف" تنفذ توسعة تقاطع طريق الحدائق مع شهار

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فهد العتيبي - الطائف
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شرعت أمانة الطائف في اختزال مساحات من السور الخارجي لمستشفى الأمراض النفسية من الجهتين (الغربية والجنوبية)، لصالح توسعة طريق الحدائق وشارع شهار، ضمن جهود تحسين أداء الشوارع والتقاطعات بالمحافظة؛ بهدف استيعاب الكثافة المرورية العالية بهذا التقاطع الحيوي، ومعالجة الاختناقات المرورية المستمرة بالموقع.

 

وبدأت الأمانة في إنشاء سور بديل للمستشفى؛ تمهيداً لإزالة السور الخارجي من الجانبين، بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، وسيخدم المشروع الحركة المرورية القادمة من طريق الجنوب وشارع التلفزيون وسوق الخضار والفواكة المركزي باتجاه شارع شهار، بالإضافة إلى حركة المركبات المتدفقة من منتزه الردف وكل الأحياء السكنية المحيطة باتجاه شارع شهار؛ فيما تأتي هذه الجهود متوافقة مع خطة تحسين الحركة المرورية بالشوارع والتقاطعات التي أسهمت أعمالها في معالجة الضغط المروري في أكثر من 29 شارعاً وتقاطعاً بأنحاء المحافظة خلال الفترة الماضية؛ علاوة على تحرير الحركة المرورية في المزيد من الشوارع والطرق التي تم عمل دورانات وميادين وجسور بها؛ بما يضمن سرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون عوائق.

 

يُذكر أن أمانة الطائف تعمل حالياً في توسعة 7 مواقع مختلفة بأنحاء المدينة لتوسعة الشوارع والطرق، وزيادة استيعابها للكثافة المرورية العالية التي تشهدها وبخاصة في المواسم السياحية والإجازات؛ بما يعزز دور شبكة الطرق الداخلية القائمة، وتنفيذ المزيد من المشروعات الداعمة لها.

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