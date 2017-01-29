أمانة الطائف تهيئ 205 حدائق ومنتزهات مع بدء إجازة منتصف العام

بهدف تقديم مستويات جيدة من الخدمة للزوار بمختلف أنحاء المدينة

دعمت أمانة الطائف، خدماتها بكل الحدائق والمنتزهات العامة بأرجاء المحافظة، كما عززت خدماتها بالمواقع السياحية في مواكبة تنامي الإقبال السياحي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وبلغ عدد المرافق التي هيأتها الأمانة أكثر من 250 حديقة ومنتزهاً عاماً واستثمارياً، شملت الحدائق الكبرى، وحدائق الأحياء، والمنتزهات العامة، والمنتزهات البرية، والمواقع السياحية، بالإضافة إلى تشغيل كل المرافق الخدمية للتسهيل على الزوار والسائحين.

ونظّمت الأمانة فترات العمل ببرنامج النظافة والوقاية الصحية لتغطية الاحتياج خلال الموسم؛ علاوة على وضع برنامج رقابي محكم لكل المراكز التموينية ومحلات بيع الأغذية والمطاعم والمطابخ والمقاصف، وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمتابعة التجاوزات في أعمال البناء والإحداثات والتعديات وإزالتها أولاً بأول؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية وتعاميم صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية.

وتتابع وحدة تنمية الاستثمار بأمانة الطائف -بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج- الخدمات المقدمة في أكثر من 25 حديقة ومنتزهاً عاماً، يقوم بتشغيلها القطاع الخاص؛ بهدف تقديم مستويات جيدة من الخدمة للزوار بأنحاء المدينة، وستتم متابعة النظافة وأعمال الإصحاح البيئي، بالإضافة إلى أعمال الرقابة، ومنع أي تجاوزات.