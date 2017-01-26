أمانة جدة: انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية
قالت: يربط ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد مع كورنيش العروس الشمالي
أعلنت أمانة جدة اليوم انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية، يربط ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد مع كورنيش جدة الشمالي.
وأكدت الأمانة أنه تم تطوير ميدان النورس ضمن أعمال كورنيش جدة الشمالي بإضافة جناح ثالث وإعادة تنسيق ألوانه حسب هوية المشروع الجديدة.
أمانة جدة: انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-26
أعلنت أمانة جدة اليوم انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية، يربط ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد مع كورنيش جدة الشمالي.
وأكدت الأمانة أنه تم تطوير ميدان النورس ضمن أعمال كورنيش جدة الشمالي بإضافة جناح ثالث وإعادة تنسيق ألوانه حسب هوية المشروع الجديدة.
26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
03:39 PM
قالت: يربط ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد مع كورنيش العروس الشمالي
أمانة جدة: انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية
أعلنت أمانة جدة اليوم انتهاء تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء أطول جسر مشاة في السعودية، يربط ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد مع كورنيش جدة الشمالي.
وأكدت الأمانة أنه تم تطوير ميدان النورس ضمن أعمال كورنيش جدة الشمالي بإضافة جناح ثالث وإعادة تنسيق ألوانه حسب هوية المشروع الجديدة.