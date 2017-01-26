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أمانة جدة تكشف لـ"سبق" تفاصيل آلية تشغيل وإدارة المواقف الخاضعة للرسوم

مشروع تسلمته شركة متخصصة ووضعت أجهزة الدفع بالشوارع ذات التقنية الحديثة

كشفت أمانة محافظة جدة تفاصيل تشغيل مشروع سلمته إحدى الشركات المتخصصة، يختص بإخضاع مواقف عدد من شوارعها برسوم يتم دفعها عن طريق أجهزة الدفع التي وضعتها على عدد من الشوارع ذات التقنية الحديثة، مبينة الطريقة التي يتم استخدام هذه الأجهزة وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم دفع الرسوم، مشيرة إلى أنه ساهم في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ.
 
وقال مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، في تصريح لـ"سبق"، إن الشركة المشغلة تقوم بإدارة وتشغيل المواقف على الشارع وفق القيود والضوابط التي وضعتها أمانة جدة، بحيث تقوم الأمانة ممثلة بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمتابعة كافة الملاحظات التي تردها بخصوص مشروع المواقف على الشارع والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن إن وجدت.
 
وأكد أن الشركة المشغلة وضعت أجهزة الدفع على الشوارع ذات التقنية الحديثة لتسهيل الدفع لمرتادي المنطقة المركزية ولديها فريق متكامل من المتخصصين والفنيين لضمان عمل الأجهزة ومتابعتها بشكل لحظي، كما أن هذه الأجهزة مرتبطة بنظام مركزي عام يرسل إشعارات آنية لفريق الصيانة في حال وجود أي عطل أو خلل ومن ثم يقوم فريق الصيانة فوراً بحل العطل.
 
وأضاف "البقمي": بالنسبة لطريقة استخدام أجهزة المواقف، فجميع الأجهزة موضح بها آلية الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن مرتاد المنطقة بإمكانه دفع أجرة الوقوف بإحدى الطرق التالية، وهي الدفع عن طريق العملة المعدنية (لا تحتاج لفتح حساب)، والدفع عن طريق الحساب الإلكتروني، بإيداع مبلغ بأحد أجهزة الدفع الموزعة على الشوارع، والدفع عن طريق تطبيق موقف (لا داعي لاستخدام أجهزة المواقف وإنما شحن الحساب عن طريق الفيزا أو الماستركارد).
 
وأردف "البقمي": الشركة المشغلة لديها فريق خدمة عملاء موجود للرد على استفسارات العملاء وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمشروع بشكل عام على الرقم الموحد 920006636، مؤكداً بأن المشروع حقّق أهدافه وساهم بشكل كبير في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ وبتحقيق التوازن بوفرة أماكن الوقوف وتحسين معدل شغورها، وتقليل الاختناقات المرورية وفسح طرق المشاة إلى الوظيفة الأساسية التي من أجلها تم تنفيذ نظام المواقف آخذين بالاعتبار مساراً آمناً للمشاة.
 
واختتم "البقمي" تصريحه لـ"سبق"، بأن أمانة جدة تقدر جهودكم المباركة والمتابعة الحثيثة لتعزيز آلية تشغيل وإدارة المواقف على الشارع، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الالتزام بالنظام القائم، من خلال دوركم الإعلامي والثقافي المتقدم والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام مرتادي المنطقة المركزية الحصول على مواقف آمنة تمكنهم من قضاء حوائجهم بكل سهولة ويسر.
 

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أمانة جدة تكشف لـ"سبق" تفاصيل آلية تشغيل وإدارة المواقف الخاضعة للرسوم
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة تفاصيل تشغيل مشروع سلمته إحدى الشركات المتخصصة، يختص بإخضاع مواقف عدد من شوارعها برسوم يتم دفعها عن طريق أجهزة الدفع التي وضعتها على عدد من الشوارع ذات التقنية الحديثة، مبينة الطريقة التي يتم استخدام هذه الأجهزة وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم دفع الرسوم، مشيرة إلى أنه ساهم في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ.
 
وقال مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، في تصريح لـ"سبق"، إن الشركة المشغلة تقوم بإدارة وتشغيل المواقف على الشارع وفق القيود والضوابط التي وضعتها أمانة جدة، بحيث تقوم الأمانة ممثلة بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمتابعة كافة الملاحظات التي تردها بخصوص مشروع المواقف على الشارع والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن إن وجدت.
 
وأكد أن الشركة المشغلة وضعت أجهزة الدفع على الشوارع ذات التقنية الحديثة لتسهيل الدفع لمرتادي المنطقة المركزية ولديها فريق متكامل من المتخصصين والفنيين لضمان عمل الأجهزة ومتابعتها بشكل لحظي، كما أن هذه الأجهزة مرتبطة بنظام مركزي عام يرسل إشعارات آنية لفريق الصيانة في حال وجود أي عطل أو خلل ومن ثم يقوم فريق الصيانة فوراً بحل العطل.
 
وأضاف "البقمي": بالنسبة لطريقة استخدام أجهزة المواقف، فجميع الأجهزة موضح بها آلية الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن مرتاد المنطقة بإمكانه دفع أجرة الوقوف بإحدى الطرق التالية، وهي الدفع عن طريق العملة المعدنية (لا تحتاج لفتح حساب)، والدفع عن طريق الحساب الإلكتروني، بإيداع مبلغ بأحد أجهزة الدفع الموزعة على الشوارع، والدفع عن طريق تطبيق موقف (لا داعي لاستخدام أجهزة المواقف وإنما شحن الحساب عن طريق الفيزا أو الماستركارد).
 
وأردف "البقمي": الشركة المشغلة لديها فريق خدمة عملاء موجود للرد على استفسارات العملاء وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمشروع بشكل عام على الرقم الموحد 920006636، مؤكداً بأن المشروع حقّق أهدافه وساهم بشكل كبير في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ وبتحقيق التوازن بوفرة أماكن الوقوف وتحسين معدل شغورها، وتقليل الاختناقات المرورية وفسح طرق المشاة إلى الوظيفة الأساسية التي من أجلها تم تنفيذ نظام المواقف آخذين بالاعتبار مساراً آمناً للمشاة.
 
واختتم "البقمي" تصريحه لـ"سبق"، بأن أمانة جدة تقدر جهودكم المباركة والمتابعة الحثيثة لتعزيز آلية تشغيل وإدارة المواقف على الشارع، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الالتزام بالنظام القائم، من خلال دوركم الإعلامي والثقافي المتقدم والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام مرتادي المنطقة المركزية الحصول على مواقف آمنة تمكنهم من قضاء حوائجهم بكل سهولة ويسر.
 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:03 AM
مشروع تسلمته شركة متخصصة ووضعت أجهزة الدفع بالشوارع ذات التقنية الحديثة

أمانة جدة تكشف لـ"سبق" تفاصيل آلية تشغيل وإدارة المواقف الخاضعة للرسوم

A A A
ياسر العتيبي - جدة
27
20,844

كشفت أمانة محافظة جدة تفاصيل تشغيل مشروع سلمته إحدى الشركات المتخصصة، يختص بإخضاع مواقف عدد من شوارعها برسوم يتم دفعها عن طريق أجهزة الدفع التي وضعتها على عدد من الشوارع ذات التقنية الحديثة، مبينة الطريقة التي يتم استخدام هذه الأجهزة وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم دفع الرسوم، مشيرة إلى أنه ساهم في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ.
 
وقال مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة، محمد بن عبيد البقمي، في تصريح لـ"سبق"، إن الشركة المشغلة تقوم بإدارة وتشغيل المواقف على الشارع وفق القيود والضوابط التي وضعتها أمانة جدة، بحيث تقوم الأمانة ممثلة بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمتابعة كافة الملاحظات التي تردها بخصوص مشروع المواقف على الشارع والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن إن وجدت.
 
وأكد أن الشركة المشغلة وضعت أجهزة الدفع على الشوارع ذات التقنية الحديثة لتسهيل الدفع لمرتادي المنطقة المركزية ولديها فريق متكامل من المتخصصين والفنيين لضمان عمل الأجهزة ومتابعتها بشكل لحظي، كما أن هذه الأجهزة مرتبطة بنظام مركزي عام يرسل إشعارات آنية لفريق الصيانة في حال وجود أي عطل أو خلل ومن ثم يقوم فريق الصيانة فوراً بحل العطل.
 
وأضاف "البقمي": بالنسبة لطريقة استخدام أجهزة المواقف، فجميع الأجهزة موضح بها آلية الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن مرتاد المنطقة بإمكانه دفع أجرة الوقوف بإحدى الطرق التالية، وهي الدفع عن طريق العملة المعدنية (لا تحتاج لفتح حساب)، والدفع عن طريق الحساب الإلكتروني، بإيداع مبلغ بأحد أجهزة الدفع الموزعة على الشوارع، والدفع عن طريق تطبيق موقف (لا داعي لاستخدام أجهزة المواقف وإنما شحن الحساب عن طريق الفيزا أو الماستركارد).
 
وأردف "البقمي": الشركة المشغلة لديها فريق خدمة عملاء موجود للرد على استفسارات العملاء وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمشروع بشكل عام على الرقم الموحد 920006636، مؤكداً بأن المشروع حقّق أهدافه وساهم بشكل كبير في القضاء على ممارسات الوقوف الخاطئ وبتحقيق التوازن بوفرة أماكن الوقوف وتحسين معدل شغورها، وتقليل الاختناقات المرورية وفسح طرق المشاة إلى الوظيفة الأساسية التي من أجلها تم تنفيذ نظام المواقف آخذين بالاعتبار مساراً آمناً للمشاة.
 
واختتم "البقمي" تصريحه لـ"سبق"، بأن أمانة جدة تقدر جهودكم المباركة والمتابعة الحثيثة لتعزيز آلية تشغيل وإدارة المواقف على الشارع، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الالتزام بالنظام القائم، من خلال دوركم الإعلامي والثقافي المتقدم والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام مرتادي المنطقة المركزية الحصول على مواقف آمنة تمكنهم من قضاء حوائجهم بكل سهولة ويسر.
 

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