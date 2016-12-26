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أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية

من 7 إلى 8 شعبان.. ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية

تنظم أمانة منطقة عسير ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية من 7 إلى 8 شعبان بمدينة أبها، ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م .

وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة، صالح بن عبدالله القاضي، أن الملتقى يأتي بتوصية رفعها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، إلى وزير البلدية والقروية، عبداللطيف آل الشيخ .

وقال "القاضي" إن التحضيرات للملتقى بدأت بالفعل، ومنها مناقشة اعتماد الشعار النهائي الخاص للملتقى للبدء في استخدامه على مطبوعات الملتقى ودعوات الضيوف، وإعداد مسودة الكتيب التسويقي لرعاية الملتقى، ومخاطبة الشركاء للرعاية، وتشكيل اللجان الفرعية للملتقى، وتسمية الأعضاء وتحديد المهام (لجنة عليا، لجنة تنفيذية، لجنة علمية، لجان فرعية)، ودعوة المتحدثين الخارجيين وإنهاء إجراءات استضافتهم، وميزانية الملتقى وآليات التمويل .

وأبان أنه تم اتخاذ توصيات عديدة تشمل الانتهاء من تشكيل اللجان واعتمادها وتسمية المشاركين خلال أسبوعين، الانتهاء من مسودة الكتيب التسويقي للملتقى ومراجعته من اللجنة التنفيذية واعتماده، اعتماد الشعار بالشكل النهائي، سرعة إنشاء موقع إلكتروني للملتقى، إعداد قائمة بالتجارب الدولية المستهدفة لعرضها خلال الاجتماع المقبل، إتاحة المجال للمشاركات النسائية والاستعداد لذلك. 

 

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أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية
سبق

تنظم أمانة منطقة عسير ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية من 7 إلى 8 شعبان بمدينة أبها، ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م .

وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة، صالح بن عبدالله القاضي، أن الملتقى يأتي بتوصية رفعها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، إلى وزير البلدية والقروية، عبداللطيف آل الشيخ .

وقال "القاضي" إن التحضيرات للملتقى بدأت بالفعل، ومنها مناقشة اعتماد الشعار النهائي الخاص للملتقى للبدء في استخدامه على مطبوعات الملتقى ودعوات الضيوف، وإعداد مسودة الكتيب التسويقي لرعاية الملتقى، ومخاطبة الشركاء للرعاية، وتشكيل اللجان الفرعية للملتقى، وتسمية الأعضاء وتحديد المهام (لجنة عليا، لجنة تنفيذية، لجنة علمية، لجان فرعية)، ودعوة المتحدثين الخارجيين وإنهاء إجراءات استضافتهم، وميزانية الملتقى وآليات التمويل .

وأبان أنه تم اتخاذ توصيات عديدة تشمل الانتهاء من تشكيل اللجان واعتمادها وتسمية المشاركين خلال أسبوعين، الانتهاء من مسودة الكتيب التسويقي للملتقى ومراجعته من اللجنة التنفيذية واعتماده، اعتماد الشعار بالشكل النهائي، سرعة إنشاء موقع إلكتروني للملتقى، إعداد قائمة بالتجارب الدولية المستهدفة لعرضها خلال الاجتماع المقبل، إتاحة المجال للمشاركات النسائية والاستعداد لذلك. 

 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:00 PM
من 7 إلى 8 شعبان.. ضمن فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية

أمانة عسير تنظم ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تنظم أمانة منطقة عسير ملتقى العمران السياحي بالمناطق الجبلية من 7 إلى 8 شعبان بمدينة أبها، ضمن فعاليات مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م .

وأوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة، صالح بن عبدالله القاضي، أن الملتقى يأتي بتوصية رفعها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، إلى وزير البلدية والقروية، عبداللطيف آل الشيخ .

وقال "القاضي" إن التحضيرات للملتقى بدأت بالفعل، ومنها مناقشة اعتماد الشعار النهائي الخاص للملتقى للبدء في استخدامه على مطبوعات الملتقى ودعوات الضيوف، وإعداد مسودة الكتيب التسويقي لرعاية الملتقى، ومخاطبة الشركاء للرعاية، وتشكيل اللجان الفرعية للملتقى، وتسمية الأعضاء وتحديد المهام (لجنة عليا، لجنة تنفيذية، لجنة علمية، لجان فرعية)، ودعوة المتحدثين الخارجيين وإنهاء إجراءات استضافتهم، وميزانية الملتقى وآليات التمويل .

وأبان أنه تم اتخاذ توصيات عديدة تشمل الانتهاء من تشكيل اللجان واعتمادها وتسمية المشاركين خلال أسبوعين، الانتهاء من مسودة الكتيب التسويقي للملتقى ومراجعته من اللجنة التنفيذية واعتماده، اعتماد الشعار بالشكل النهائي، سرعة إنشاء موقع إلكتروني للملتقى، إعداد قائمة بالتجارب الدولية المستهدفة لعرضها خلال الاجتماع المقبل، إتاحة المجال للمشاركات النسائية والاستعداد لذلك. 

 

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