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"أمانة مكة" تغلق وتنذر 77 مغسلة ملابس مخالفة

رصدت تدني النظافة العامة وعاملين بدون شهادات

 نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على مغاسل الملابس بالعاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي؛ لقياس مدى جودة تشغيل المغاسل والخدمات المقدمة بها، وتصحيح أوضاعها لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي؛ مما أسفر عن إغلاق وإنذار 77 مغسلة مخالفة.

 

وقال منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة: "تم تشكيل العديد من الفِرَق الميدانية لمتابعة هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على الإصحاح البيئي".

 

وأضاف: "الإدارة العامة لصحة البيئة -وبالتعاون مع البلديات الفرعية- شنّت حملة واسعة الأسبوع المنصرم على مغاسل الملابس بناء على توجيهات وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط".

 

وأردف: "سجلت العديد من المخالفات في تنفيذ الاشتراطات الصحية، وأغلقت حوالى 19 مغسلة مخالفة، وغرّمت (58) مغسلة أخرى لوجود قصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة".

 

وتابع: "تمت مصادرة كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة كالغسالات غير الصالحة وأدوات الغسيل التالفة (كلوركس وتايد)، إضافة إلى رصد تدني مستوى النظافة العامة للمواقع والنظافة الشخصية للعمال، وقصور في تنفيذ الاشتراطات الصحية، ووجود مخالفات في تأهيل غرف الغسيل، وأرفف الملابس، وفتحات التهوية، ومكابس الكوي، ومصائد الحشرات، ووجود بعض العاملين بدون شهادات صحية، وغير ذلك من المخالفات".

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"أمانة مكة" تغلق وتنذر 77 مغسلة ملابس مخالفة
سبق

 نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على مغاسل الملابس بالعاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي؛ لقياس مدى جودة تشغيل المغاسل والخدمات المقدمة بها، وتصحيح أوضاعها لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي؛ مما أسفر عن إغلاق وإنذار 77 مغسلة مخالفة.

 

وقال منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة: "تم تشكيل العديد من الفِرَق الميدانية لمتابعة هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على الإصحاح البيئي".

 

وأضاف: "الإدارة العامة لصحة البيئة -وبالتعاون مع البلديات الفرعية- شنّت حملة واسعة الأسبوع المنصرم على مغاسل الملابس بناء على توجيهات وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط".

 

وأردف: "سجلت العديد من المخالفات في تنفيذ الاشتراطات الصحية، وأغلقت حوالى 19 مغسلة مخالفة، وغرّمت (58) مغسلة أخرى لوجود قصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة".

 

وتابع: "تمت مصادرة كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة كالغسالات غير الصالحة وأدوات الغسيل التالفة (كلوركس وتايد)، إضافة إلى رصد تدني مستوى النظافة العامة للمواقع والنظافة الشخصية للعمال، وقصور في تنفيذ الاشتراطات الصحية، ووجود مخالفات في تأهيل غرف الغسيل، وأرفف الملابس، وفتحات التهوية، ومكابس الكوي، ومصائد الحشرات، ووجود بعض العاملين بدون شهادات صحية، وغير ذلك من المخالفات".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:10 PM
رصدت تدني النظافة العامة وعاملين بدون شهادات

"أمانة مكة" تغلق وتنذر 77 مغسلة ملابس مخالفة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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783

 نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على مغاسل الملابس بالعاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي؛ لقياس مدى جودة تشغيل المغاسل والخدمات المقدمة بها، وتصحيح أوضاعها لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي؛ مما أسفر عن إغلاق وإنذار 77 مغسلة مخالفة.

 

وقال منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة: "تم تشكيل العديد من الفِرَق الميدانية لمتابعة هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على الإصحاح البيئي".

 

وأضاف: "الإدارة العامة لصحة البيئة -وبالتعاون مع البلديات الفرعية- شنّت حملة واسعة الأسبوع المنصرم على مغاسل الملابس بناء على توجيهات وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط".

 

وأردف: "سجلت العديد من المخالفات في تنفيذ الاشتراطات الصحية، وأغلقت حوالى 19 مغسلة مخالفة، وغرّمت (58) مغسلة أخرى لوجود قصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة".

 

وتابع: "تمت مصادرة كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة كالغسالات غير الصالحة وأدوات الغسيل التالفة (كلوركس وتايد)، إضافة إلى رصد تدني مستوى النظافة العامة للمواقع والنظافة الشخصية للعمال، وقصور في تنفيذ الاشتراطات الصحية، ووجود مخالفات في تأهيل غرف الغسيل، وأرفف الملابس، وفتحات التهوية، ومكابس الكوي، ومصائد الحشرات، ووجود بعض العاملين بدون شهادات صحية، وغير ذلك من المخالفات".

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