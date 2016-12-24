النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة نجران تشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016

الشفق: أحد أهم المبادرات الإنسانية لتقديم الدعم والاحتواء

 تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".
وقال أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، إنّ أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم المبادرات الإنسانية بمختلف برامجه وأنشطته، لدعم واحتواء النزلاء وأسرهم، والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها جراء تنفيذ فترة محكوميتهم بعيداً عن ذويهم، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع وأفراده والأخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته إلى نقطة تحول إيجابية في حياتهم وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية ووسائل الإعلام.
 
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والإصلاحيات والأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح بالشراكة المجتمعية مع الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.
 
وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تضمنت تفعيل المعرض الدائم بعدد من الرسائل التوعوية؛ بالإضافة إلى العبارات التوجيهية بالشاشات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة نجران وبث الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة نجران تشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016
سبق

 تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".
وقال أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، إنّ أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم المبادرات الإنسانية بمختلف برامجه وأنشطته، لدعم واحتواء النزلاء وأسرهم، والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها جراء تنفيذ فترة محكوميتهم بعيداً عن ذويهم، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع وأفراده والأخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته إلى نقطة تحول إيجابية في حياتهم وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية ووسائل الإعلام.
 
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والإصلاحيات والأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح بالشراكة المجتمعية مع الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.
 
وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تضمنت تفعيل المعرض الدائم بعدد من الرسائل التوعوية؛ بالإضافة إلى العبارات التوجيهية بالشاشات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة نجران وبث الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
05:57 PM
الشفق: أحد أهم المبادرات الإنسانية لتقديم الدعم والاحتواء

أمانة نجران تشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
135

 تشارك أمانة منطقة نجران في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح".
وقال أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، إنّ أسبوع النزيل الخليجي أحد أهم المبادرات الإنسانية بمختلف برامجه وأنشطته، لدعم واحتواء النزلاء وأسرهم، والتخفيف من الضغوط النفسية التي قد يتعرضون لها جراء تنفيذ فترة محكوميتهم بعيداً عن ذويهم، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع وأفراده والأخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته إلى نقطة تحول إيجابية في حياتهم وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية ووسائل الإعلام.
 
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يهدف إلى توعية شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والإصلاحيات والأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح بالشراكة المجتمعية مع الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.
 
وأبان "آل فاضل" أن مشاركة الأمانة تضمنت تفعيل المعرض الدائم بعدد من الرسائل التوعوية؛ بالإضافة إلى العبارات التوجيهية بالشاشات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة نجران وبث الرسائل التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,206

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة