أمانة نجران تنفذ جولة رقابية على "مغاسل الملابس"

أغلقت إحداها وأنذرت عدداً آخر بعد رصد مخالفات

نفّذت أمانة منطقة نجران جولة رقابية على مغاسل الملابس؛ للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

وذكر مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الحملة أسفرت عن إغلاق فوري لإحدى المغاسل مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ومخالفة مغاسل أخرى؛ نظراً لوجود عدة مخالفات.

وشملت المخالفات المرصودة عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل، وتكدس الملابس بطريقة غير صحية، ووجود سكن ومطبخ ملحق بإحدى المغاسل، وتعطّل أجهزة مصايد حشرات.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق التي تدعو إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، وتحقيق أعلى وسائل السلامة لمرتادي تلك المحالّ.

وقال "آل فاضل" إن الحملة تركّز على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.