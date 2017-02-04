أمريكا بالأدلة: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. وولى زمن غض الطرف

​"فلين": طهران اختبرت صواريخ باليستية وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بالأدلة بخطورة دور إيران في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، عندما اعتبرتها أكبر دولة ترعى الإرهاب.

وقال مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، في تغريدات من بيان حول فرض عقوبات جديدة تستهدف سلوكيات إيران‬ المزعزعة للاستقرار: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وتنخرط في دعم أنشطة العنف المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".

وشدد على أن: "إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحها، وولى زمن غض الطرف عن تصرفاتهم العدائية تجاهنا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان متساهلا جدا مع تصرفات إيران السيئة، ولم تعد اجتماعات مجلس الأمن الطارئة لإصدار بيان قوي، بالأمر الكافي.

وأكد أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على 25 شخصا وكيانا يدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وفيلق قوة القدس التابع للحرس الثوري.

‏وأضاف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين: "يبدو أن هذا السلوك مستمر من قبل إيران، رغم الصفقة المواتية التي منحتها إدارة أوباما. ولذا، فإن هذه العقوبات تستهدف هذه السلوكيات".

ولفت إلى أن "إيران‬ تواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد ازداد سلوكها العدواني منذ أن وافقت إدارة أوباما على خطة العمل المشتركة عام 2015".

وأردف "فلين": "من الأمثلة على ذلك السلوك من قبل إيران‬، اختطاف 10 من البحارة الأمريكيين، و2 من زوارق الدورية في يناير 2016، والتحرش بحركة السفن".

وزاد: "بالإضافة إلى تجارب الأسلحة المتكررة فقد اختبرت إيران صواريخ باليستية هذا الأسبوع، وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية‬".

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