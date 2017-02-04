النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

أمريكا بالأدلة: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. وولى زمن غض الطرف

​"فلين": طهران اختبرت صواريخ باليستية وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بالأدلة بخطورة دور إيران في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، عندما اعتبرتها أكبر دولة ترعى الإرهاب.

وقال مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، في تغريدات من بيان حول فرض عقوبات جديدة تستهدف سلوكيات إيران‬ المزعزعة للاستقرار: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وتنخرط في دعم أنشطة العنف المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".

وشدد على أن: "إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحها، وولى زمن غض الطرف عن تصرفاتهم العدائية تجاهنا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان متساهلا جدا مع تصرفات إيران السيئة، ولم تعد اجتماعات مجلس الأمن الطارئة لإصدار بيان قوي، بالأمر الكافي.

وأكد أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على 25 شخصا وكيانا يدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وفيلق قوة القدس التابع للحرس الثوري. 

‏وأضاف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين: "يبدو أن هذا السلوك مستمر من قبل إيران، رغم الصفقة المواتية التي منحتها إدارة أوباما. ولذا، فإن هذه العقوبات تستهدف هذه السلوكيات".

ولفت إلى أن "إيران‬ تواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد ازداد سلوكها  العدواني منذ أن وافقت إدارة أوباما على خطة العمل المشتركة عام 2015".

وأردف "فلين": "من الأمثلة على ذلك السلوك من قبل إيران‬، اختطاف 10 من البحارة الأمريكيين، و2 من زوارق الدورية في يناير 2016، والتحرش بحركة السفن".

وزاد: "بالإضافة إلى تجارب الأسلحة المتكررة فقد اختبرت إيران صواريخ باليستية هذا الأسبوع، وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية‬".

 

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا بالأدلة: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. وولى زمن غض الطرف
سبق

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بالأدلة بخطورة دور إيران في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، عندما اعتبرتها أكبر دولة ترعى الإرهاب.

وقال مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، في تغريدات من بيان حول فرض عقوبات جديدة تستهدف سلوكيات إيران‬ المزعزعة للاستقرار: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وتنخرط في دعم أنشطة العنف المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".

وشدد على أن: "إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحها، وولى زمن غض الطرف عن تصرفاتهم العدائية تجاهنا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان متساهلا جدا مع تصرفات إيران السيئة، ولم تعد اجتماعات مجلس الأمن الطارئة لإصدار بيان قوي، بالأمر الكافي.

وأكد أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على 25 شخصا وكيانا يدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وفيلق قوة القدس التابع للحرس الثوري. 

‏وأضاف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين: "يبدو أن هذا السلوك مستمر من قبل إيران، رغم الصفقة المواتية التي منحتها إدارة أوباما. ولذا، فإن هذه العقوبات تستهدف هذه السلوكيات".

ولفت إلى أن "إيران‬ تواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد ازداد سلوكها  العدواني منذ أن وافقت إدارة أوباما على خطة العمل المشتركة عام 2015".

وأردف "فلين": "من الأمثلة على ذلك السلوك من قبل إيران‬، اختطاف 10 من البحارة الأمريكيين، و2 من زوارق الدورية في يناير 2016، والتحرش بحركة السفن".

وزاد: "بالإضافة إلى تجارب الأسلحة المتكررة فقد اختبرت إيران صواريخ باليستية هذا الأسبوع، وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية‬".

 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
08:08 PM
​"فلين": طهران اختبرت صواريخ باليستية وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية

أمريكا بالأدلة: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. وولى زمن غض الطرف

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
35
32,563

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بالأدلة بخطورة دور إيران في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، عندما اعتبرتها أكبر دولة ترعى الإرهاب.

وقال مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، في تغريدات من بيان حول فرض عقوبات جديدة تستهدف سلوكيات إيران‬ المزعزعة للاستقرار: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وتنخرط في دعم أنشطة العنف المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".

وشدد على أن: "إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحها، وولى زمن غض الطرف عن تصرفاتهم العدائية تجاهنا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان متساهلا جدا مع تصرفات إيران السيئة، ولم تعد اجتماعات مجلس الأمن الطارئة لإصدار بيان قوي، بالأمر الكافي.

وأكد أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على 25 شخصا وكيانا يدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وفيلق قوة القدس التابع للحرس الثوري. 

‏وأضاف مستشار الأمن القومي، مايكل فلين: "يبدو أن هذا السلوك مستمر من قبل إيران، رغم الصفقة المواتية التي منحتها إدارة أوباما. ولذا، فإن هذه العقوبات تستهدف هذه السلوكيات".

ولفت إلى أن "إيران‬ تواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد ازداد سلوكها  العدواني منذ أن وافقت إدارة أوباما على خطة العمل المشتركة عام 2015".

وأردف "فلين": "من الأمثلة على ذلك السلوك من قبل إيران‬، اختطاف 10 من البحارة الأمريكيين، و2 من زوارق الدورية في يناير 2016، والتحرش بحركة السفن".

وزاد: "بالإضافة إلى تجارب الأسلحة المتكررة فقد اختبرت إيران صواريخ باليستية هذا الأسبوع، وهاجمت واحدة من جماعاتها الإرهابية سفينة سعودية‬".

 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,998

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة